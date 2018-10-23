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Şehit uzman onbaşı, 20 gün önce evlenmişti (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 15:20 | Son Güncelleme

ŞEHİT ANNESİ ACI HABERİ ANTALYA'DA ALDI Mardin'in Dargeçit ilçesinde silahlı çatışmada PKK'lı teröristlerce şehit edilen Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Çoban'ın Antalya'da oturan annesine acı haber verildi.

Şehit uzman onbaşı, 20 gün önce evlenmişti (2)

ŞEHİT ANNESİ ACI HABERİ ANTALYA'DA ALDI
Mardin'in Dargeçit ilçesinde silahlı çatışmada PKK'lı teröristlerce şehit edilen Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Çoban'ın Antalya'da oturan annesine acı haber verildi.
Şehidin Antalya Yıldız Mahallesi'nde oturan annesi Aysel Sabuncuoğlu'na acı haberi, yetkililer verdi. Oğlunun şehadet haberini alan Aysel Sabuncuoğlu fenalık geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Aysel Sabuncuoğlu, sedyeyle evden çıkarıldı. Aysel Sabuncuoğlu, ambulansla havalimanına getirilerek, şehit oğlunun cenaze törenine katılmak için Çorum'a gitti.
Şehit Muhammet Çoban'ın Mardin Kızıltepe'de oturan 2 ay evvel evlendiği eşi Sanem Çoban'ın da cenaze töreni için Çorum'a gideceği kaydedildi. Şehit Çoban'ın cenazesi, yarın Çorum'da toprağa verilecek.
Şehidin anne ve babasının ayrı olduğu, babası Dursun Çoban'ın Çorum'da oturduğu kaydedildi.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)

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Şehit uzman onbaşı, 20 gün önce evlenmişti (2)Şehit uzman onbaşı, 20 gün önce evlenmişti (2)Şehit uzman onbaşı, 20 gün önce evlenmişti (2)

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