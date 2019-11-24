Şehit uzman onbaşı, Afyonkarahisar'da son yolculuğa uğurlandı

Şehit Mustafa Akkaya'nın cenazesi, Şanlıurfa'dan bugün öğle saatlerinde Afyonkarahisar'a uğurlandı. Zafer Bölgesel Havalimanı'na askeri uçakla getirilen şehidin naaşı, buradan kara yoluyla toprağa verilmek üzere memleketi İscehisar'ın Karaağaç köyüne getirildi. Şehidin ailesinin oturduğu evin çevresine Türk bayrakları asılırken, dün acı haberi alan yakınları ve komşuları da aileyi yalnız bırakmadı. Cenaze törenine Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Akif Özkaldı, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti'li milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, CHP Milletvekili Burcu Köksal, MHP Milletvekili Mehmet Taytak, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve çok sayıda kişi katıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'de yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya'ya, dün saat 17.00 sıralarında, askeri personelin kullandığı 'Kirpi' adı verilen zırhlı araç çarptı. Kazada ağır yaralanan Akkaya, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

Mustafa Akkaya'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, helallik alınması için eve getirilmeden önce baba Taner Akkaya (50), anne Döndü Akkaya (46) ile şehidin 3 kardeşi eve geldi. Şehidin annesi Akkaya, "Benim oğlum ölmedi. Gözlerinden yaşlar akıyor. Yandım anam yandım" diyerek gözyaşı döktü. Şehidin kardeşleri de uzun süre gözyaşı döktü. Baba Taner Akkaya'yı, Afyonkarahisarlı diğer şehit babaları teselli etti.

'ASLAN OĞLUM BENİ NİYE BIRAKIP GİTTİN?'

Şehidin cenazesi ambulansla ailesinin oturduğu evin önüne getirildi. Mustafa Akkaya'nın Türk bayrağına sarılı tabutu ambulanstan indirildikten sonra evin önünde dua okunup, helallik alındı. Anne Döndü Akkaya, "Aslan oğlum beni niye bırakıp, gittin? Ben de oğlumla gideceğim" diyerek ağıtlar yaktı. Şehidin Türk bayrağına sarılı taburu, helallik alınmasından sonra cenaze namazının kılınacağı köy meydanına getirildi.

Cenaze töreni öncesi yaşlı bir adam, şehidin tabutuna sarılıp ağladı. Görevliler tarafından namaz için saf tuttuğu yere götürülen yaşlı adam, bir süre sonra fenalaşarak yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaşlı adam, ambulansa götürülerek müdahale edildi.