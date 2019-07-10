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Şehit Uzman Onbaşı, Burdur'da toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 13:59 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de, PKK'lı teröristlerin askeri araca düzenlediği saldırıda şehit olan 2 askerden Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu'nun (27) cenazesi, memleketi Burdur'un Çeltikçi ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Uzman Onbaşı, Burdur'da toprağa verildi

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- HAKKARİ'de, PKK'lı teröristlerin askeri araca düzenlediği saldırıda şehit olan 2 askerden Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu'nun (27) cenazesi, memleketi Burdur'un Çeltikçi ilçesinde toprağa verildi. Şehidin annesi Ayşe Mertoğlu, oğlunun tabutunun üzerine kapanarak, "Allah’ım ben bu acıya nasıl dayanacağım" diyerek gözyaşı döktü.
Hakkari'deki törenin ardından dün akşam Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Süleyman Demirel Havalimanı'na getirilen şehit Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu'nun cenazesi, Burdur Belediyesi morguna konuldu. Şehidin cenazesi sabah saatlerinde de buradan alınarak Çeltikçi ilçesine bağlı Bağsaray köyündeki baba ocağına getirildi. Helallik alındıktan sonra Mertoğlu için köy meydanında cenaze töreni düzenlendi.
​Törene, Burdur Valisi Hasan Şıldak, Burdur milletvekilleri AK Parti'li Bayram Özçelik, CHP'li Mehmet Göker, Burdur Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Iparta Belediye Başkanı AK Harti'li Şükrü Başdeğirmen İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mehmet Çelik, Tırtıllı Araç Sürücü Eğitim Alay Komutanı Albay Aytaç Tokçalar, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, şehidin annesi Ayşe, babası Ali ve kız kardeşi Ümmü Mertoğlu (16) ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Anne Ayşe Mertoğlu oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanarak, "Oğlum, böyle mi gelecektin. Allah’ım ben bu acıya nasıl dayanacağım" diye ağladı. Şehidin kız kardeşi Ümmü Mertoğlu da tabuta sarılıp, "Abim, abim" diye gözyaşı döktü.
Bekar olan Hüseyin Mertoğlu'nun cenazesi, İl Müftü Vekili Yüksel Güzel tarafından öğle vakti kıldırılan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

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