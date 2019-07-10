HABER

Şehit Uzman Onbaşı, Burdur'da toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 15:54 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de, PKK'lı teröristlerin askeri araca düzenlediği saldırıda şehit olan 2 askerden Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu'nun (27) cenazesi, memleketi Burdur'un Çeltikçi ilçesinde toprağa verildi.

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- HAKKARİ'de, PKK'lı teröristlerin askeri araca düzenlediği saldırıda şehit olan 2 askerden Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu'nun (27) cenazesi, memleketi Burdur'un Çeltikçi ilçesinde toprağa verildi. Şehidin annesi Ayşe Mertoğlu, oğlunun tabutunun üzerine kapanarak, "Allah’ım ben bu acıya nasıl dayanacağım" diyerek gözyaşı döktü. Hakkari'deki törenin ardından dün akşam Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Süleyman Demirel Havalimanı'na getirilen şehit Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu'nun cenazesi, Burdur Belediyesi morguna konuldu. Şehidin cenazesi sabah saatlerinde de buradan alınarak Çeltikçi ilçesine bağlı Bağsaray köyündeki baba ocağına getirildi. Helallik alındıktan sonra Mertoğlu için köy meydanında cenaze töreni düzenlendi. ​Törene, Burdur Valisi Hasan Şıldak, Burdur milletvekilleri AK Parti'li Bayram Özçelik, CHP'li Mehmet Göker, Burdur Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Iparta Belediye Başkanı AK Harti'li Şükrü Başdeğirmen İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mehmet Çelik, Tırtıllı Araç Sürücü Eğitim Alay Komutanı Albay Aytaç Tokçalar, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, şehidin annesi Ayşe, babası Ali ve kız kardeşi Ümmü Mertoğlu (16) ile çok sayıda vatandaş katıldı. Anne Ayşe Mertoğlu oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanarak, "Oğlum, böyle mi gelecektin. Allah’ım ben bu acıya nasıl dayanacağım" diye ağladı. Şehidin kız kardeşi Ümmü Mertoğlu da tabuta sarılıp, "Abim, abim" diye gözyaşı döktü. Bekar olan Hüseyin Mertoğlu'nun cenazesi, İl Müftü Vekili Yüksel Güzel tarafından öğle vakti kıldırılan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Dededen kalma yöntemlerle yapıyorlar! 37 derece sıcakta...Dededen kalma yöntemlerle yapıyorlar! 37 derece sıcakta...
Burhaniyeli kadınlar masal anlatmayı öğreniyorBurhaniyeli kadınlar masal anlatmayı öğreniyor
Sondaj gemilerine denizden ve havadan korumaSondaj gemilerine denizden ve havadan koruma
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt!

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt!

15 Temmuz hain darbe girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

15 Temmuz hain darbe girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

89 yıllık firma konkordato ilan etti

89 yıllık firma konkordato ilan etti

Güldür Güldür'den üzen haber!

Güldür Güldür'den üzen haber!

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye S-400 yanıtı

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye S-400 yanıtı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
4 ay önce istifa etmişti! Eski uzman çavuş evde böyle bulundu

4 ay önce istifa etmişti! Eski uzman çavuş evde böyle bulundu

Yer: Doğu Akdeniz! Sondaj gemilerine denizden ve havadan koruma

Sondaj gemilerine denizden ve havadan koruma

FETÖ’nün sözde Isparta imamı ve eşi yakalandı

FETÖ’nün sözde Isparta imamı ve eşi yakalandı

Foto muhabirlerin gözünden 15 Temmuz!

Foto muhabirlerin gözünden 15 Temmuz!

Edirne'de 14 yaşındaki zihinsel engelli kıza cinsel istismar

Edirne'de 14 yaşındaki zihinsel engelli kıza cinsel istismar

Metil alkolden bir ölüm haberi de Adana'dan geldi

Mersin ve Niğde'nin ardından bir ölüm haberi de Adana'dan

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.