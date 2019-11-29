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Şehit Uzman Onbaşı Çabuk, Hakkari'den törenle memleketine uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 09:58 | Son Güncelleme

IRAK'ın kuzeyinde Hakurk bölgesindeki 1530 rakımlı Tepe Üs Bölgesi'ne yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk (24) için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- IRAK'ın kuzeyinde Hakurk bölgesindeki 1530 rakımlı Tepe Üs Bölgesi'ne yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk (24) için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törenin ardından şehit Çabuk'un cenazesi, memleketi Adana'ya uğurlandı.
Pençe 1-2 operasyonlarıyla koordineli yürütülen Irak'ın kuzeyinde Hakurk'taki operasyonda görevli Piyade Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk, dün 1530 rakımlı Tepe Üs Bölgesi'ne yıldırım isabet etmesi sonucu şehit oldu.
Cenazesi helikopterle Hakkari'ye getirilen şehit Çabuk için bugün Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pekiş, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, kurum amirleri, askerler ve polisler katıldı.
Çabuk'un Türk bayrağına sarılı tabutu, tören alanına getirildikten sonra saygı duruşunda bulunuldu. Öz geçmişi okunan şehidin cenazesi, edilen duaların ardından Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülmek üzere silah arkadaşlarının omuzlarında ambulansa konuldu. Piyade Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk'un cenazesi, buradan da uçakla memleketi Adana'nın Kozan ilçesine gönderilecek.
Hakkari ile Çukurca arasında bulunan Davuş Tepe Üs Bölgesi'ne yıldırım isabet etmesi sonucu aynı gün Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz ile Jandarma Uzman Çavuş Furkan Yılmaz da şehit olmuştu. 2 şehit, dün yapılan törenle memleketlerine uğurlanmıştı.

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