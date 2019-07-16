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Şehit Uzman Onbaşı Demircan'ın cenazesi, Gaziantep'e getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 11:37 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlediği 'Pençe-2' operasyonunda, teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan'ın (23) cenazesi, memleketi Gaziantep'e getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlediği 'Pençe-2' operasyonunda, teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan'ın (23) cenazesi, memleketi Gaziantep'e getirildi. Şehit Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan'ın cenazesi Van Filo Komutanlığı’nda düzenlenen törenin ardından, uçakla memleketi Gaziantep'e getirildi. Gaziantep Havaalanı'nda şehidin cenazesini, Gaziantep Valisi Halil Uyumaz, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, annesi Emel Demircan, babaannesi Aysel Demircan, akrabaları ve askeri erkan katıldı. Anne ve babası ayrı olan ailenin tek çocuğu Demircan’ın Türk bayrağına sarılı tabutu, bir süre tören mangası tarafından taşındıktan sonra cenaze aracına konularak Asri Mezarlık Gasilhanesi'ne götürüldü. Törende gözyaşlarına hakim olamayan şehidin annesi ve akrabalarını cenazeyi karşılayan protokol üyeleri teselli etti. 6 AY ÖNCE NİŞANLANMIŞ 1 yıl önce göreve başladığı ve 6 ay önce nişanlandığı öğrenilen şehit Ahmet Sinan Demircan'ın cenazesi, öğle vakti düzenlenecek törenin ardından Asri Mezarlık'ta bulunan şehitliğe defnedilecek.

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