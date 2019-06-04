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Şehit Uzman Onbaşı Eren için Elazığ'da tören

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2019 10:57 | Son Güncelleme

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesi kırsalında PKK’lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel (28), Elazığ'da düzenlenen törenle memleketi Adana'ya uğurlandı.

Erkan BAY/ ELAZIĞ,(DHA)-TUNCELİ'nin Ovacık ilçesi kırsalında PKK’lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel (28), Elazığ'da düzenlenen törenle memleketi Adana'ya uğurlandı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesi Tornoba kırsalında dün bir grup PKK'lı terörist ile güvenlik güçleri arasında çatışmada yaralanan 2 askerden Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel, Elazığ'da tedaviye alındığı Fırat üniversitesi Hastanesi'nde kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Uzman Onbaşı eren için saban saatlerinde Elazığ Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Vedat Çolak, AK Parti milletvekilleri Metin Bulut, Zülfü Tolga Ağar, Zülfü Demirbağ, Sermin Balık, kurum müdürleri, askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı. Şehit Uzman Onbaşı Eren Yücel'in Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri araçla Fırat Üniversitesi Hastanesi morgundan alınarak havalimanına getirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin özgeçmişi okundu. Elazığ İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından dua edilmesi sonrası şehidin cenazesi, askerler tarafından uçağa taşındı. Bekar olan şehidin naaşı, toprağa verilmek üzere memleketi Adana'ya uğurlandı.

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