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  4. Şehit Uzman Onbaşı Karakoç, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Onbaşı Karakoç, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 17:15 | Son Güncelleme

SURİYE'de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerce düzenlenen bombalı araç saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Karakoç (26), memleketi Mersin'de toprağa verildi.

Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)- SURİYE'de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerce düzenlenen bombalı araç saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Karakoç (26), memleketi Mersin'de toprağa verildi.
Suriye'de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Onbaşı Halil Karakoç, yol kontrolü sırasında PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen bombalı araç saldırısında 3 silah arkadaşıyla birlikte şehit oldu. Şehit Uzman Onbaşı Karakoç için Mersin'de tören düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze töreni için askerlerin omuzlarında Muğdat Camisi avlusuna getirildi. Buradaki törene şehidin annesi Fatma Karakoç, babası Çetin Karakoç, kardeşleri Cumali Karakoç, Zeki Karakoç, Narin Karakoç, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Mersin Valisi Ali İhsan Su, vali yardımcıları, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı olarak atanan Tuğamiral Ercan Kireçtepe, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, milletvekilleri, belediye başkanları, askerler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin cenazesi kılınan namazın ardından Akbelen Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
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