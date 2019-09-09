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Şehit Uzman Onbaşı, Konya'da toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 18:01 | Son Güncelleme

 HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi Spingin Tepe bölgesinde PKK'lı teröristlerce daha önce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı'nın (23) cenazesi, memleketi Konya'da düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Şehit Uzman Onbaşı, Konya'da toprağa verildi

İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi Spingin Tepe bölgesinde PKK'lı teröristlerce daha önce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı'nın (23) cenazesi, memleketi Konya'da düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.
2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'nda görevli olan 1 yıllık Uzman Onbaşı Yasin Sarı, dün gece Spingin Tepe bölgesinde arama tarama faaliyetleri sırasında PKK'lı teröristlerce daha önce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralandı. Sarı, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit oldu. Şehit Sarı'nın cenazesi, Türk Yıldızları'na ait uçakla memleketi Konya'ya getirildi.
Cenazeyi, Konya Havalimanı'nda 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, askeri erkan, annesi Gülizar, babası Erol Sarı, uzman onbaşı olmadan önce aynı markette çalıştıkları 1 aylık nişanlısı Sadegül Ayhan ile yakınları karşıladı. Tuğgeneral Fidan Yüksel, Şehit Sarı'nın nişanlısı Sadegül Ayhan'a baş sağlığı diledi. Sadegül Ayhan da nişanlısı Yasin Sarı'nın bir hafta önce izne gelmeyi planladığını ancak operasyonlar nedeniyle gelemediğini söyledi.
'ÇİZİLECEK DİYE YÜZÜĞÜMÜ TAKMAYA KIYAMADIM'
Gelecek yıl düğün yapmayı planlayan ve gözyaşları içinde cenazeyi bekleyen nişanlısı Sadegül Ayhan, nişan yüzüğünün çizilmesinden dahi korktuğu için takmaya kıyamadığını söyleyerek, ''Yüzümüzü takmaya kıyamadım çizilecek diye. Ben onun selasını mı dinleyecektim, Allah'ım. Valla Yasin değildir o. Yüzüne hasret kaldım, kapılarda gözüm kaldı'' diyerek feryat etti. Ayhan'ı yakınları sakinleştirmeye çalıştı.
Beyhekim Devlet Hastanesi morguna kaldırılan şehit Sarı'nın cenazesi dini ve askeri törenin yapılacağı Musalla Mezarlığı içindeki Namazgah'a getirildi.
Ayakta güçlükte duran şehit babası Erol Sarı'ya yakınları yardımcı oldu. Törene başta şehidin ailesi ve yakınları olmak üzere Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, askerler ve vatandaşlar katıldı.
Şehit Sarı'nın cenazesi kılınan namazın ardından Konya Şehitliği'ne defnedildi.
Şehitten geriye nişan töreninde çekilen görüntüleri kaldı.

FOTOĞRAFLI

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