Şehit Uzman Onbaşı, Konya'da toprağa verildi

İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi Spingin Tepe bölgesinde PKK'lı teröristlerce daha önce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı'nın (23) cenazesi, memleketi Konya'da düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'nda görevli olan 1 yıllık Uzman Onbaşı Yasin Sarı, dün gece Spingin Tepe bölgesinde arama tarama faaliyetleri sırasında PKK'lı teröristlerce daha önce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralandı. Sarı, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit oldu. Şehit Sarı'nın cenazesi, Türk Yıldızları'na ait uçakla memleketi Konya'ya getirildi.

Cenazeyi, Konya Havalimanı'nda 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, askeri erkan, annesi Gülizar, babası Erol Sarı, uzman onbaşı olmadan önce aynı markette çalıştıkları 1 aylık nişanlısı Sadegül Ayhan ile yakınları karşıladı. Tuğgeneral Fidan Yüksel, Şehit Sarı'nın nişanlısı Sadegül Ayhan'a baş sağlığı diledi. Sadegül Ayhan da nişanlısı Yasin Sarı'nın bir hafta önce izne gelmeyi planladığını ancak operasyonlar nedeniyle gelemediğini söyledi.