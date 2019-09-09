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Şehit Uzman Onbaşı Sarı, törenle memleketine uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 11:22 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, teröristlerce yola önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı (23), Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndaki tören sonrası memleketi Konya'ya uğurlandı.

Şehit Uzman Onbaşı Sarı, törenle memleketine uğurlandı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, teröristlerce yola önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı (23), Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndaki tören sonrası memleketi Konya'ya uğurlandı.
Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde bulunan Spingin Tepe Üs Bölgesi'nde, 'Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kadir Yıldırım Operasyonu' kapsamında yapılan keşif ve gözetleme faaliyeti gerçekleştirildi. Operasyonda, dün saat 23.30 sıralarında, PKK'lı teröristlerce yola önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak etti. Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı, meydana gelen patlamada ağır yaralandı. Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sarı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Sarı için bugün Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene; Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.
Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracıyla tören alanına getirildi. Saygı duruşunda bulunulduktan sonra şehit Sarı'nın öz geçmişi okundu. Dua edilmesinin ardından şehit Sarı'nın tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında, tekbirler eşliğinde helikoptere taşındı. Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülen şehit Uzman Onbaşı Yasin Sarı'nın cenazesi, buradan da uçakla memleketi Konya'ya uğurlanacak.

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Şehit Uzman Onbaşı Sarı, törenle memleketine uğurlandıŞehit Uzman Onbaşı Sarı, törenle memleketine uğurlandıŞehit Uzman Onbaşı Sarı, törenle memleketine uğurlandıŞehit Uzman Onbaşı Sarı, törenle memleketine uğurlandı

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