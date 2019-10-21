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Şehit Uzman Onbaşı Sefa Fındık, Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 13:48 | Son Güncelleme

FIRAT'ın doğusunda, Tel Abyad bölgesinde gerçekleştirilen keşif gözetleme görevi sırasında, teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık (22), memleketi Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde düzenlenen törenin ardından, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/YEŞİLYURT (Tokat), (DHA)- FIRAT'ın doğusunda, Tel Abyad bölgesinde gerçekleştirilen keşif gözetleme görevi sırasında, teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık (22), memleketi Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde düzenlenen törenin ardından, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşcu köyünde yaşayan Özgür- İsmail Fındık çiftinin 4 çocuğundan en büyüğü olan Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık, Fırat'ın doğusunda, Tel Abyad bölgesinde gerçekleştirilen keşif gözetleme görevi sırasında, teröristlerce açılan ateş sonucu şehit oldu. Şehidin dün uçakla memleketine getirilen cenazesi, bu sabah Yeşilyurt Devlet Hastanesi'nden alınarak helallik için Kuşcu köyündeki, babaevine getirildi.
Şehidin cenazesini, baba ocağının önünde annesi Özgür Fındık, babası İsmail Fındık, dedesi Duran Fındık, kardeşleri Ülkü, Aleyne ve Simge Fındık karşıladı. Türk bayrağına sarılı tabutu karşılayan anne Özgür Fındık, oğlunun fotoğrafını elinden bırakmadı. Dedesi Duran Fındık ise ''Ağlamayacağım onları sevindirmeyeceğim. Ağlamıyorum. Toprağı bol olsun. Kanı kat kat helal olsun yavrumun vatanıma. O köpekleri, kalleşleri sevindirmem. Erkeklerse bu milletin huzuruna çıksınlar" dedi.
Helallik alınmasının ardından cenaze aracına konulan şehidin cenazesi, törenin yapılacağı alana getirildi. Bu sırada yakınları şehidin tabutuna sarıldı. Şehidin babası İsmail Fındık, "Vatan sağ olsun" diyerek oğlunun fotoğrafını öptü. Amcası Mustafa Fındık ise ''Cumhurbaşkanımız yeter ki dik dursun, biz yanındayız. Cenazeyi defnettikten sonra ben gideceğim yerine" dedi.
Cenaze törenine Tokat Valisi Ozan Balcı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, AK Parti Tokat milletvekilleri Özlem Zengin, Mustafa Arslan, Yusuf Beyazıt, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgenaral Hasan Koçyiğit, Erzincan 59'uncu Piyade Alay Komutanı Tuğgenaral Aykut Tombul, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, ilçe belediye başkanları ve yaklaşık 3 bin kişi katıldı.
Şehidin cenazesi, öğlen namazının ardından İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgi'nin kıldırdığı cenaze namazından sonra, tekbirler eşliğinde cenaze aracına taşındı. Şehit Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın cenazesi, götürüldüğü Kuşçu köyü mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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