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Şehit Uzman Onbaşı Şevik, Adana'da son yolculuğa uğurlandı (YENİDEN)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 17:56 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da denetleme sırasında fenalaşan ve tedaviye alındığı hastanede 11 gün sonra şehit olan Uzman Onbaşı Kuddusi Volkan Şevik, memleketi Adana'da, gözyaşlarıyla toprağa verildi.  Suriye'de görev yapmak için Sakarya 7'nci Komando Tugayı'ndan Şanlıurfa'ya gelen askerlerden 2'si, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki denetleme sırasında fenalaştı.

Can ÇELİK/ADANA, (DHA) - ŞANLIURFA'da denetleme sırasında fenalaşan ve tedaviye alındığı hastanede 11 gün sonra şehit olan Uzman Onbaşı Kuddusi Volkan Şevik, memleketi Adana'da, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Suriye'de görev yapmak için Sakarya 7'nci Komando Tugayı'ndan Şanlıurfa'ya gelen askerlerden 2'si, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki denetleme sırasında fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Mehmet Dursun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Tedavisine devam edilen Kuddusi Volkan Şevik ise hayati tehlikesinin bulunduğu gerekçesiyle Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde 11 gündür yaşam mücadelesi veren Kuddusi Volkan Şevik, tüm müdahalelere rağmen dün kurtarılamayarak, şehit oldu.

Şehit Uzman Onbaşı Kuddusi Volkan Şevik'in cenazesi, bugün saat 13.30'da uçakla memleketi Adana'ya getirildi. Şehit Şevik için Adana Sabancı Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Vali Yardımcısı Mustafa Aydın, kent prokolü, askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı. Bekar olan şehidin annesi Dilek Şevik ile babası Zafer Şevik'in, cenaze töreninde güçlükle ayakta durabildiği görüldü. Anne Dilek Şevik, kızına sarılıp, "Ağabeyinin arkasından ağlamayacaksın. Güçlü olacaksın. Oğlumu getirdim, bakın" diyerek, gözyaşı döktü. Baba Zafer Çevik'in ise oğlunu son yolculuğa uğurlarken, gözünü Türk bayrağına sarılı tabutundan ayırmadığı görüldü. Şehit Uzman Onbaşı Kuddusi Volkan Şevik'in cenazesi, kılınan namazın ardından götürüldüğü Kabasakal Mezarlığı'nda, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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