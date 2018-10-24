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Şehit uzman onbaşı son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 14:29 | Son Güncelleme

Mardin'in Dargeçit ilçesindeki terör saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Çoban'ın cenazesi, Çorum'da toprağa verildi

ÇORUM (AA) - Mardin'in Dargeçit ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 25 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Çoban, Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan şehit Çoban'ın naaşı, Bahçelievler Mahallesi'ndeki babaevine götürülerek helallik alındı.

Şehidin cenazesi, daha sonra Merkez Akşemseddin Camisi'ne getirildi. Burada öğle namazını müteakiben İl Müftüsü Ahmet Akın tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, askerlerin omzunda cenaze aracına kadar taşındı.

Askeri kamuflaj desenli kıyafet ile cenaze törenine katılan şehidin 20 günlük eşi Muazzez Çoban, "Şehit olursam cenazemde dik duracaksın, dedin. Vasiyet ettiğin gibi dik duruyorum." dedi.

Baba Dursun Çoban ise "Vatan sağ olsun, bu bayrak inmeyecek oğlum." diyerek gözyaşı döktü.

Şehidin naaşı, Çorum Şehitliği'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül ile askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

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Çorum Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Çoban şehit tören

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