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Şehit Uzman Onbaşı son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 14:18 | Son Güncelleme

VAN'ın Çaldıran ilçesinde, silah kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir'in (23) cenazesi, memleketi Adıyaman'da, gözyaşları arasında toprağa verildi.  Van'daki törenin ardından askeri kargo uçağıyla memleketine gönderilen Şehit Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir'in cenazesini Adıyaman Havaalanı'nda; Vali Aykut Pekmez, protokol üyeleri ve yakınları karşıladı.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- VAN'ın Çaldıran ilçesinde, silah kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir'in (23) cenazesi, memleketi Adıyaman'da, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Van'daki törenin ardından askeri kargo uçağıyla memleketine gönderilen Şehit Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir'in cenazesini Adıyaman Havaalanı'nda; Vali Aykut Pekmez, protokol üyeleri ve yakınları karşıladı. Fırat Demir'in Türk Bayrağı'na sarılı cenazesi havaalanından alınarak, helallik için Siteler Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Mahallede cenazesi binlerce kişi tarafından karşılanan şehit Demir'in yakınları, gözyaşı döktü. İl Müftüsü Mehmet Taşçı, tarafından okunan duanın ardından şehidin cenazesi Yeni Mezarlık Camisi'ne getirildi.
'KARDEŞİ AĞABEYİNİN ÜNİFORMASIYLA KARŞILADI'
Uzman Onbaşı Fırat Demir'in cenazesini camide üniformasını giyen kardeşi Yusuf Demir ve diğer yakınları gözyaşlarıyla karşıladı. Öğle namazının ardından İl Müftüsü Mehmet Taşçı'nın kıldırdığı cenaze namazı sonrası şehit Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir'in cenazesi, şehitlikte toprağa verildi.

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