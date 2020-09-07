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Şehit Uzman Onbaşı son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 13:31 | Son Güncelleme

Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde görev yaparken teröristlerce yapılan hain saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan, Gaziantep’te son yolculuğuna uğurlandı.Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, M4 karayolu yakınlarında teröristlerce hain bir saldırı düzenlendi.

Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde görev yaparken teröristlerce yapılan hain saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan, Gaziantep’te son yolculuğuna uğurlandı.
Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, M4 karayolu yakınlarında teröristlerce hain bir saldırı düzenlendi. Bölgede görev yapan Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan (28) saldırıda şehit oldu. Şehit Aslan’ın naaşı gece saatlerinde ailesinin yaşadığı Gaziantep’e getirildi. Aslan, öğle namazını müteakip Bahaeddin Nakıboğlu Cami’de kılınan cenaze namazı sonrası Gaziantep Asri Mezarlığı’ndaki şehitliğe defnedildi.

Eşi ve yakınları gözyaşı döktü
Cenaze namazı öncesi ve sonrası şehidin eşi Rukiye, babası Reşat ve annesi Cemile Aslan ile diğer yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
Cenaze namazına Gaziantep Valisi Davut Gül, milletvekilleri, askeri erkan, kent protokolü, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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