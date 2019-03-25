HABER

Şehit uzman onbaşı, Tokat'ta son yolculuğa uğurladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 14:12 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun (22), memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde, yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Şehit uzman onbaşı, Tokat'ta son yolculuğa uğurladı

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun (22), memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde, yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
Silopi'deki Şehit Ercüment Türkmen Kışlası'nda görevli askerlerin Cizre ilçesindeki Şerafettin Elçi Havalimanı'na taşındığı zırhlı midibüsün devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Uygun'un cenazesi, dün akşam kente getirilerek, Turhal Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu. ​Yüksel (46) ve Nurullah Gazi Uygun (48) çiftinin 3 çocuğundan ortancası olan şehit Yavuz Uygun'un cenazesi, bugün alınıp, helallik için Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan baba ocağına getirildi. Bu sırada anne Yüksel Uygun, 'Yavrum' diyerek, gözyaşı döktü ve fenalaştı. Bekar olan ve 7 ay önce görevine başladığı öğrenilen şehidin yakınları, burada büyük üzüntü yaşadı.
Helallik alındıktan sonra şehit Uygun'un cenazesi, törenin yapılacağı Turhal Belediyesi önüne getirildi. Burada Semih Uygun, şehit ağabeyinin Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanarak, ağladı. Belediye önündeki cenaze törenine Vali Ozan Balcı, Milli Eğitim Bakanı Yardımcı Mahmut Özer, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Sivas 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, 48'inci Piyade Alay Komutanı Albay Rıfat Dönel, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler ile şehidin ailesi ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Cenaze namazı sırasında baba Nurullah Gazi Uygun'un da gözyaşı döktüğü görüldü.
Tokat Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin kıldırdığı namazın ardından şehit Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun'un cenazesi, ilçedeki Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Şehit uzman onbaşı, Tokat'ta son yolculuğa uğurladıŞehit uzman onbaşı, Tokat'ta son yolculuğa uğurladıŞehit uzman onbaşı, Tokat'ta son yolculuğa uğurladıŞehit uzman onbaşı, Tokat'ta son yolculuğa uğurladı

PARTNERBalkonda aşka geldiler! Balkonda aşka geldiler!
Fetih Müzesi’nde ‘Bir Tutkum Var Konferansı’Fetih Müzesi’nde ‘Bir Tutkum Var Konferansı’
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trabzon'daSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trabzon'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

G.Saray için bomba iddia! 'Yok olacak'

G.Saray için bomba iddia! 'Yok olacak'

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Malatya'da deprem!

Malatya'da deprem!

Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

Denizden yarım ton atık çıktı

Bodrum'da dalgıçlar deniz dibini temizledi

Aksaray'daki vahşete 10 bin lira ceza!

Vahşet! O manzarayı görünce harekete geçtiler

Uyuşturucu bulunmasın diye her şeyi yapmışlar!

Uyuşturucu bulunmasın diye her şeyi yapmışlar!

İstanbul'da hareketli anlar! Bıçakla etrafa saldırdı

İstanbul'da hareketli anlar! Bıçakla etrafa saldırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.