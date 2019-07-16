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Şehit Uzman Onbaşı törenle memleketine uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 08:52 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Pençe-2 Harekatı’nda şehit düşen Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan, törenle memleketi Gaziantep’e uğurlandı.Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde mayın arama tarama faaliyeti sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan, kaldırıldığı hastanede şehit düştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Pençe-2 Harekatı’nda şehit düşen Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan, törenle memleketi Gaziantep’e uğurlandı.
Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde mayın arama tarama faaliyeti sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan, kaldırıldığı hastanede şehit düştü. Şehit asker için Van Jandarma Filo Komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi. Törene Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Haci İlbaş, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan katıldı. İl Müftüsü Ömer Keskin’in yaptırdığı duanın ardından şehidin naaşı memleketi Gaziantep’e uğurlandı.

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