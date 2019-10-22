Şehit Uzman Onbaşı Umut Coşkun son yolculuğuna uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yaralanmasının ardından kaldırıldığı Gaziantep Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun, Ankara’da toprağa verildi.

Fırat Kalkanı Operasyonu’nda yaralanmasının ardından kaldırıldığı Gaziantep Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun, toprağa verildi.

Şehidin Ankara’daki törenine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Ankara Valisi Vasip Şahin, Meclis İdare Amiri Erkan Haberal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile askeri yetkililer, emniyet mensupları, Barış Pınarı Harekatı’nın ilk şehitlerinden olan Ahmet Topçu’nun babası Fevzi Topçu katıldı.

Şehidin naaşı öğle namazını müteakip Ahmet Hamdi Akseki’nde kılınan cenaze namazının ardından top arabasına konularak askeri törenle defnedilmek üzere Cebeci Şehitliği’ne götürüldü.

Şehidin uğurlanması esnasında ailesi ve yakınları asker selamı verdi.

Şehidin nişanlısı Songül Aydemir ise cenaze törenine gelinliğini giyerek geldi.

