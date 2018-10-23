Şehit Uzman Onbaşı, Van'da gözyaşlarıyla uğurlandı

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Şemdinli ilçesi Derecik beldesinde sürdürülen operasyonlar sırasında PKK'lı teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sedat Kasap'ın (22) cenazesi, memleketi Van'ın Gürpınar ilçesinde düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Dün akşam saatlerinde Şemdinli'nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Derecik beldesi kırsalında operasyonlar devam ederken, PKK'lı teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Onbaşı Kasap ağır yaralandı. Helikopterle Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uzman Onbaşı Kasap, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Asker Kasap için bugün memleketi Van'ın Gürpınar ilçesinde öğlende tören düzenlendi.

Gürpınar ilçe meydanında düzenlenen törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Yüksekova 3.Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Van Jandarma Komutanı Tuğeneral Yavuz Özfidan, Van Emniyet Müdürü Suat Ekici, Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Kasap'ın Türk bayrağını sarılı tabutunun askerler tarafından tören alanına getirilmesinin ardından, cenaze namazı kılınıp, şehidin özgeçmişi okundu.

Van Müftüsü Nimettullah Arvas'ın yaptığı duanın ardından, şehit Kasap'ın cenazesi, bir süre askerin omuzlarında taşınarak cenaze aracına konuldu. Cenaze aracının geçişi sırasında şehidin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Askerler tarafından teselli edilmeye çalışılan yakınları, güçlükle ayakta durabildi. Piyade Uzman Onbaşı Sedat Kasap'ın cenazesi daha sonra Güzelsu Mahallesi'ndeki mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI



