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Şehit Uzman Onbaşı'nın cenazesi gözyaşlarıyla uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 11:27 | Son Güncelleme

SURİYE'de PKK/PYD'li teröristlerin düzenlediği havanlı saldırıda ağır yaralanan, 10 gündür verdiği yaşam mücadelesini dün kaybederek şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halis Sayın, memleketine uğurlandı.

Şehit Uzman Onbaşı'nın cenazesi gözyaşlarıyla uğurlandı

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, (DHA) - SURİYE'de PKK/PYD'li teröristlerin düzenlediği havanlı saldırıda ağır yaralanan, 10 gündür verdiği yaşam mücadelesini dün kaybederek şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halis Sayın, memleketine uğurlandı. Şehit Uzman Onbaşı Sayın'ın cenazesinin tören için gasilhaneye getirildiği sırada, annesinin cenazesini bekleyen bir kadın, "Annemi gördüm, seni görmeyeydim" diye gözyaşı dökerek, baygınlık geçirdi.
31 Mart günü Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Azez ile Afrin kentleri arasındaki Melkiye bölgesindeki Türk askerlerinin bulunduğu alana PKK/PYD'li teröristler tarafından havan saldırısı düzenlendi. Teröristlerin saldırısında Sözleşmeli Er Mustafa Ergen şehit oldu, Uzman Onbaşı Halis Sayın ise ağır yaralandı. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne getirilen ve yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Sayın, dün akşam doktorların tüm müdahalelerine rağmen şehit oldu. 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek şehit olan Halis Sayın'ın ailesi ise oğullarının organlarını bağışlama kararı aldı.
Şehit onbaşı Halis Sayın'ın cenazesi, bugün sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Asri Mezarlık Gasilhanesine getirildi. Şehidin naaşının gasilhaneye getirilişi sırasında, vefat eden annesi Hatice Meşi'nin cenazesini bekleyen kızı Emel Meşi gözyaşı dökmeye başladı. Annesinin acısını unutarak şehit onbaşı için 'Askerim, annemi gördüm, sizi görmeyeydim' diyerek baygınlık geçiren Emel Meşi'yi, kendisi gibi ağlayan yakınları teselli etmeye çalıştı.
Piyade Uzman Onbaşı Halis Sayın'ın cenazesi, gasilhanede yapılan işlemlerinin ardından Türk bayrağına sarılı tabuta konuldu. Şehit Halis Sayın'ın cenazesi burada okunan duaların ardından askerler tarafından cenaze nakil aracına taşındı. Şehit Uzman Onbaşı'nın cenazesi daha sonra götürüldüğü 5’inci Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda düzenlenen törenin ardından, memleketi Niğde’ye uğurlandı.

FOTOĞRAFLI

Şehit Uzman Onbaşı'nın cenazesi gözyaşlarıyla uğurlandıŞehit Uzman Onbaşı'nın cenazesi gözyaşlarıyla uğurlandıŞehit Uzman Onbaşı'nın cenazesi gözyaşlarıyla uğurlandıŞehit Uzman Onbaşı'nın cenazesi gözyaşlarıyla uğurlandı

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