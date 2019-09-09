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ŞEHİT UZMAN ONBAŞININ CENAZESİ KONYA'YA GETİRİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 15:51 | Son Güncelleme

ŞEHİT UZMAN ONBAŞININ CENAZESİ KONYA'YA GETİRİLDİ  2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'nda görevli olan ve  Hakkari'nin Çukurca ilçesi Spingin Tepe bölgesinde dün gece arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanıp, hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı'nın (23) cenazesi, memleketi Konya'ya getirildi.

ŞEHİT UZMAN ONBAŞININ CENAZESİ KONYA'YA GETİRİLDİ

2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'nda görevli olan ve Hakkari'nin Çukurca ilçesi Spingin Tepe bölgesinde dün gece arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanıp, hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı'nın (23) cenazesi, memleketi Konya'ya getirildi. Konya Havalimanı’nda 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, askeri erkan, annesi Gülizar, babası Erol Sarı, nişanlısı Sedagül Ayhan ile yakınları karşıladı. Tuğgeneral Fidan Yüksel, Şehit Sarı'nın nişanlısı Sedagül Ayhan'a baş sağlığı diledi. Sedagül Ayhan da nişanlısı Yasin Sarı'nın bir hafta önce izne gelmeyi planladığını ancak operasyonlar nedeniyle gelemediğini söyledi.

'ÇİZİLECEK DİYE YÜZÜĞÜMÜ TAKMAYA KIYAMADIM'

Gözyaşları içinde cenazeyi bekleyen Sedagül Ayhan, nişan yüzüğünün çizilmesinden dahi korktuğu için takmaya kıyamadığını söyleyerek, ''Yüzümüzü takmaya kıyamadım çizilecek diye. Ben onun selasını mı dinleyecektim, Allah'ım. Valla Yasin değildir o. Yüzüne hasret kaldım, kapılarda gözüm kaldı'' diyerek feryat etti. Ayhan'ı yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

Türk Yıldızları uçağıyla Konya'ya getirilen şehit Sarı'nın cenazesi Beyhekim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şehit Yasin Sarı'dan geriye nişan töreninde oynarken çekilen görüntüleri kaldı.

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