Şehit Uzman Onbaşı'yı Aksaray'da 10 bin kişi uğurladı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- SURİYE'de, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mikail Candan'ın (23) cenazesi, memleketi Aksaray'ın Bağlıkaya beldesinde yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törenin ardından, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Piyade Uzman Onbaşı Mikail Candan, Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesindeki Kimar bölgesinde keşif faaliyetleri sırasında, teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü. 8 aylık uzman onbaşı olan şehit Candan'ın cenazesi, Hatay'da düzenlenen törenin ardından memleketi Aksaray'ın Bağlıkaya beldesine gönderildi. İlk olarak baba evine getirilerek helallik alındı. Babası Ramazan ve annesi Ümüş Candan ile 2 kız kardeşi tabuta sarılıp ağladı.

Şehit Candan'ın cenazesi daha sonra dini ve askeri törenin yapılacağı Yeni Cami önüne getirildi. Törene Aksaray Valisi Ali Mantı, Belediye Başkanı Evren Dinçer, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Ramazan Kaşlı, ailesi, yakınları ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Şehit Candan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından belde mezarlığında gözyaşefnedildi.

