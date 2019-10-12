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"Şehit ve devlet büyüklerinin emanetleri" sergileniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 16:23 | Son Güncelleme

Kastamonu'da açılan "49. Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisi"nde farklı zamanlarda şehit düşen 215 güvenlik görevlisi ile devlet büyüklerinin emanetleri bulunuyor - Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz: - "Şehitlerimizin bizlere bıraktığı emanetler bu yolculuğun birer belgesidir. Bizlere en azından onların yaşadıklarını anlatması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından kıymetlidir"

Kastamonu'da, Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki terör olaylarında yaşamını yitiren şehitlerin kıyafet ve eşyalarından oluşan "49. Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisi" açıldı.

Şehit Aileleri Birliği ve Kastamonu Belediyesince, belediye binasının giriş katında açılan sergide 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın gömleği, helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile İzmir Adliyesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Fethi Sekin'e ait üniforma ve eşyalar başta olmak üzere çok sayıda şehidin kıyafet ile malzemesi yer alıyor.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin konum olarak dünyanın en güzel yerinde bulunduğunu söyledi.

Bu nedenle dünyanın gözünün bu bölgede olduğunu ifade eden Karadeniz, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla böyle bir kıymetli yerde yaşamanın zorlukları da var. Aslında bizler o zorlukları yaşıyoruz. Bu millet o kadar büyük bir millet ki bütün zorlukları bir bir aşarak yoluna devam etmesini bilmiş ve bundan sonra da devam edecektir. Şehitlerimizin bizlere bıraktığı emanetler bu yolculuğun birer belgesidir. Bizlere en azından onların yaşadıklarını anlatması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından kıymetlidir."

Karadeniz, terörle mücadelede, Kıbrıs'ta ve 15 Temmuz darbe girişiminde Türk milletinin büyük bir fedakarlık gösterdiğini belirterek, bu fedakarlığın Barış Pınarı Harekatı'yla Suriye'de devam ettiğini dile getirdi.

Harekatta Türk askeriyle birlikte Suriyelilerin de yer aldığını anımsatan Karadeniz, "Hepimizin bilmesi gereken gerçek şudur ki Türkiye'nin güvenliği sadece ülke içerisinden sağlayabileceğimiz bir güvenlik değildir. Türkiye'nin güvenliği, Türkiye'nin çevresindeki ülkelerle birlikte sağlanabilecek bir husustur. Bugün onu yapıyoruz. Biz oralardaki bataklığı kurutursak Türkiye'nin içini de tam olarak güvence altına almış olacağız." diye konuştu.

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ise harekatın akabinde böyle bir serginin açılmasının anlamlı olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ülke olduğunu aktaran Vidinlioğlu, "Tüm dünyaya Türk'ün önünde çok fazla durulamayacağını gösterilmesi açısından anlamlı buluyorum. Bizim ana adımız vatandır, baba adımız devlettir. Dünyanın en eski düzenli ordusuna sahibiz. Üç, beş tane çapulcuya da biz ne memleketi bırakırız ne de bizi dizayn etmesine izin veririz." ifadelerini kullandı.

Sergi sorumlusu Menderes Kılıçarslan da sergide 215 civarında şehit ve devlet büyüğünün emanetinin bulunduğunu anlattı.

Konuşmaların ardından açılış yapılan sergi, 18 Ekim'e kadar açık olacak.

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Anahtar Kelimeler:
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