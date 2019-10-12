"Şehit ve devlet büyüklerinin emanetleri" sergileniyor

Kastamonu'da, Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki terör olaylarında yaşamını yitiren şehitlerin kıyafet ve eşyalarından oluşan "49. Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisi" açıldı.

Şehit Aileleri Birliği ve Kastamonu Belediyesince, belediye binasının giriş katında açılan sergide 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın gömleği, helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile İzmir Adliyesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Fethi Sekin'e ait üniforma ve eşyalar başta olmak üzere çok sayıda şehidin kıyafet ile malzemesi yer alıyor.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin konum olarak dünyanın en güzel yerinde bulunduğunu söyledi.

Bu nedenle dünyanın gözünün bu bölgede olduğunu ifade eden Karadeniz, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla böyle bir kıymetli yerde yaşamanın zorlukları da var. Aslında bizler o zorlukları yaşıyoruz. Bu millet o kadar büyük bir millet ki bütün zorlukları bir bir aşarak yoluna devam etmesini bilmiş ve bundan sonra da devam edecektir. Şehitlerimizin bizlere bıraktığı emanetler bu yolculuğun birer belgesidir. Bizlere en azından onların yaşadıklarını anlatması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından kıymetlidir."