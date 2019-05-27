İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu yıl sadece yılbaşından itibaren iç güvenlik operasyonlarında, sadece PKK'dan 309 terörist etkisiz hale getirilmiştir, 88 PKK eylemi oluşmadan engellenmiştir." dedi. Bakan Soylu, Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde düzenlenen Şehit ve Gazi Aileleri, İçişleri Bakanlığı Çalışanları İftar Buluşması'ndaki konuşmasına tüm şehitleri rahmetle anarak başladı. İçişleri Bakanlığı personeline seslenen Soylu, görevlerinin yüksek sorumluluk ve fedakarlık istediğini söyledi. İçişleri Bakanı Soylu, şunları kaydetti: "Bu ülkenin şehrini de bekleriz, dağını da bekleriz, sınırını da bekleriz,

kıyılarını da denizlerini de bekleriz. Vatandaşın 'imdat' dediğinde seslendiği bakanlık bizim bakanlıktır. 'Bu dünya böyle kalmaz, elbet gelir bir vali' diye sığındığı,

umut bağladığı bakanlık, bu bakanlıktır. Kaymakamına türkü yakılan bakanlık, bu bakanlıktır. Şehit ana babasısın, evlatlarının cenazelerinde kolumuza girdiği,

kendisiyle beraber bizi de teselli ettiği bakanlık, bu bakanlıktır. Hastane ziyaretlerinde gazilerimizin gözümüzün içine bakıp bizden tekrar görev istediği bakanlık, bu bakanlıktır. Ege’nin, Akdeniz’in ortasında batan göçmen botundaki

garip gurebanın son umudu olan bakanlık, bu bakanlıktır. Gençlerimiz uyuşturucu satıcılarının elinde heder olmasın, teröristin kirli eli bayrağımıza uzanmasın, toprağımıza ayak basmasın, vatandaşımız yatağında huzurla uyusun diye uyumayan,

gece sokakta düdük sesi yankılanan bakanlık, işte bu bakanlıktır."

İçişleri Bakanlığı olarak yaptıkları çalışmalara değinen Soylu, "Uyuşturucuya bağlı ölümler 2017’de 941'di. Hep beraber gayret gösterdik. Şu salondaki herkes ve onların arkadaşları polisimiz, jandarmamız, kaymakamımız, burada bulunan bütün arkadaşlarımız, 581'e düşürdük. Neredeyse yarı yarıya düşürmeyi birlikte başardık. Yılbaşından bugüne güncel rakamla, yine kolluk kuvvetlerimizin operasyonuyla beraber 9 bin 815 uyuşturucu satıcısını çocuklarımızı zehirlemesin diye hak ettikleri yere, cezaevine gönderdik. Trafik kazalarında geçen yılın ilk dört ayına göre, ki bu yılın ilk 5 ayının rakamları, Allah'a hamdolsun ki ölümlerde yüzde 40'ın üzerinde azalma sağladık." diye konuştu. Terörle mücadele konusunda kararlılık vurgusu yapan Soylu, "Terör örgütüne katılımda 2014’teki 5 binli seviyelerden, 2015'te 3 binli seviyelerden bugün geldiğimiz rakam ilk 5 ayda toplam 38 sayısıdır. Bu da İstanbul'daki arkadaşlarım dahil olmak üzere, Türkiye'nin her tarafında kahraman mensuplarımızın ortaya koymuş olduğu mücadelenin ne kadar kararlı, ne kadar anlamlı ve terör örgütünü pes ettirici bir noktaya doğru ilerlediğinin en önemli işareti ve delilidir. Bu yıl sadece yılbaşından itibaren iç güvenlik operasyonlarında, sadece PKK'dan 309 terörist etkisiz hale getirilmiştir, 88 PKK eylemi oluşmadan engellenmiştir." ifadelerini kullandı.