HABER

Şehit ve gazi ailelerinden CHP’li İmamoğlu’na tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 10:13 | Son Güncelleme

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Fransa’da katıldığı kongrede HDP ve PKK’nın sesi olduğunu söyleyerek, bu durumun şehit ve gazi yakınlarını büyük ölçüde rahatsız ettiğini söyledi.

Şehit ve gazi ailelerinden CHP’li İmamoğlu’na tepki

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Fransa’da katıldığı kongrede HDP ve PKK’nın sesi olduğunu söyleyerek, bu durumun şehit ve gazi yakınlarını büyük ölçüde rahatsız ettiğini söyledi. Gündüz, İmamoğlu’nun KHK ile terör örgütleriyle iltisak-irtibatı olduğu gerekçesiyle görevinden alınan HDP’li belediye başkanlarını savunmasının kabul edilebilecek bir durum olmadığını dile getirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Fransa’da yaptığı açıklamalarından dolayı şehit aileleri, gaziler ve tüm milletten özür dilemesi gerektiğini belirten Abbas Gündüz, milletin hiç bir belediye başkanını terör örgütlerine destek vermesi için seçmediğini söyledi. Teröre destek açıklamalarına son vermesi için İmamoğlu’na seslenen Gündüz, bu tür açıklamaların hesabının er ya da geç sorulacağını da dile getirdi.

"CHP’li Ekrem İmamoğlu Fransa’da HDP ve PKK’nın sesi oldu"
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, İmamoğlu’nun bu hareketi ile HDP ve PKK’nın sesi olduğunu söyledi. Gündüz, "CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir skandala daha imza attı. Fransa’nın Strasburg kentinde düzenlenen Avrupa yerel ve bölgesel yönetimler kongresi genel kurulunda yaptığı konuşmada görevden alınan terör destekçisi HDPli belediye başkanlarını savundu. Ey İmamoğlu bu şikayetinle yüreğin mi soğuyacak? Bu PKK destekçileri HDPli belediye başkanları görevden alındığı için çok üzüldüğün belli. Bunu sen de biliyorsun. Avrupa’daki Türk düşmanları da biliyor. Yıllardır terörle mücadele eden bir ülke olarak terörün yanında değil karşısında olmanı isterdik. Ancak yaptığınız açıklamalar idare ettiğin bu kutsal şehrimiz olan İstanbul ve de bu millete de yapmış olduğun en büyük saygısızlıktır. Seçilmiş olmak terör örgütlerinin yanında olacağın yetkisini bu halk sana vermiyor. Yaptığın şikayet ve teröre destek sayılacak bu açıklamalarının hesabını Türk adaleti ve yargısının önünde vereceksin. Fransa’daki genel kurulda gönül isterdi ki Türkiye’ye gelen 4 milyon sığınmacı Suriyeli kardeşlerimizin sorunlarını ve sıkıntılarını dile getirseydiniz ve İstanbul için yapacağınız, geliştireceğiniz projelerinizi anlatsaydınız. Mikrofonu eline alınca başka konu mu bulamadın. Zavallı Ekrem İmamoğlu. Bu millet bu devlet terörle mücadelesinde ve terör destekçilerine mücadelesinde bir adım geri atmayacaktır. Ne söylerseniz söyleyin şikayeti aciz kişiler yapar. Kendi ülkesini şikayet etmek hiçbir Türk vatandaşına yakışmaz. Hele ki bu Fatih Sultan Mehmet’in fethettiği güzelim İstanbul’un belediye başkanına hiç yakışmamıştır. Siyasetin ötesinde teröre destek verenlerin ekmeğine yağ sürmektir. Bu yapılan aciz konuşmanın hesabını seçmene ve yüce millete de vereceksiniz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Yapılan bu açıklama bir terör gazisi olarak beni ve biz şehit, gazi ailelerini derinden üzmüştür. Ve sizi özür dilemeye davet ediyoruz. Teröre destek açıklamalarınıza son verin. Er ya da geç yüce Türkiye Cumhuriyeti devletinin mahkemeleri bu hesabı bir gün muhakkak soracaktır" dedi.

PARTNER Uzmanlar reçeteyi verdi: İnce bel için... Uzmanlar reçeteyi verdi: İnce bel için...
İran sınırında ceset bulunduİran sınırında ceset bulundu
Motosikletin çarptığı kadın 19 gün sonra öldü, sürücüyü özel ekip yakaladıMotosikletin çarptığı kadın 19 gün sonra öldü, sürücüyü özel ekip yakaladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

"Acun'un parasını mı yiyorsunuz?" sorusuna sevgiliden sert cevap

"Acun'un parasını mı yiyorsunuz?" sorusuna sevgiliden sert cevap

ABD'de ortalık karıştı! 'Trump talimat verdi'

ABD'de ortalık karıştı! 'Trump talimat verdi'

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Erdoğan'ın yardımıyla 1,2 milyar dolar vermekten kurtuldular!

Erdoğan'ın yardımıyla 1,2 milyar dolar vermekten kurtuldular!

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

Onları ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül

Onları ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balkondan düşerek ölen Gülperi'nin sevgilisi tutuklandı

Balkondan düşerek ölen Gülperi'nin sevgilisi tutuklandı

Şehit uzman çavuş Suat Topçu'nun cenazesi memleketine uğurlandı

Şehit uzman çavuşun cenazesi memleketine uğurlandı

Taksim Camii inşaatında son durum! Havadan fotoğraflandı

Taksim Camii'nde sona doğru!

Son dakika: Ankara'da FETÖ operasyonları! 112 kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

FETÖ elebaşı Gülen'den Ermeni papaza mektup! Soykırımı tanımışlar

FETÖ elebaşı Gülen'den Ermeni papaza mektup! 1965'te tanımışlar

Son dakika! Kuzey Irak'ta 5 terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.