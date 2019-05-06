Şehit ve gazi ailelerine Devlet Övünç Madalyaları takdim edildi

Eskişehir’de düzenlenen Devlet Övünç Madalyaları ve Beratlarının Tevcih Töreni’nde 13 şehit ve gazi ailesine Vali Özdemir Çakacak tarafından ‘Devlet Övünç Madalyası’ takdim edildi.

Bir otelde gerçekleştirilen tören programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Vali Özdemir Çakacak bir konuşma yaptı. Vali Çakacak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla gazilere ve şehit ailelerine teslim edilmek üzere Eskişehir Valiliği’ne gönderilen Devlet Övünç Madalyaları ve Beratlarının Tevcih Töreni vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan ve gururunuza ortak olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Vatanı için hayatlarını ortaya koyan gazilerimiz ve ölümü hiçe sayan aziz şehitlerimiz sayesinde hür ve bağımsız olarak yaşıyoruz ve geleceğe umutla bakıyoruz. Bugün Cumhurbaşkanımız adına sizlere tevcih edeceğimiz bu madalya ve beratlar aslında sembolik bir anlam taşıyor. Lütfen bunları kabul ederken devletimizin ve milletimizin size duyduğu derin sevgi, saygı ve minnettarlığın bir nişânesi olarak kabul edin." dedi.