Şehit ve gazi anneleri iftarda buluştu

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi İdris Akbıyık, "Anneler bizim ilk öğretmenimiz, sevgisini sonsuz şekilde bizlere veren, her şeyin en iyisinin evlatlarının olması için çabalayan sabır timsali insanlardır." dedi.

Valilik tarafından Anneler Günü dolayısıyla Kıran Mahallesi'ndeki Orduevi'nde iftar programı düzenlendi.

Akbıyık, Kur'an-ı Kerim'in okunduğu, duaların edildiği programda, annelerin dünyanın en güzel, en kıymetli varlıkları olduğunu söyledi.

Şehit anneleri ve gazi yakınlarıyla bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirten Akbıyık, "Dünyanın her yerinde annelerin değeri anlatılmaya çalışılıyor. Biz, 'cennet annelerin ayakları altındadır.' diyen bir peygamberin nesliyiz, ümmetiyiz. Anneler, bizim ilk öğretmenimiz, sevgisini sonsuz şekilde bizlere veren, bizim için her türlü fedakarlığa katlanan, her şeyin en iyisinin evlatlarının olması için çabalayan sabır timsali insanlardır." dedi.

Her başarılı insanının, liderin ve gelişmiş toplumun arkasında birer anne olduğunu aktaran Akbıyık, şunları kaydetti: