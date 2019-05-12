Şehit ve gazi anneleri iftarda buluştu

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi İdris Akbıyık, "Anneler bizim ilk öğretmenimiz, sevgisini sonsuz şekilde bizlere veren, her şeyin en iyisinin evlatlarının olması için çabalayan sabır timsali insanlardır." dedi.
Valilik tarafından Anneler Günü dolayısıyla Kıran Mahallesi'ndeki Orduevi'nde iftar programı düzenlendi.
Akbıyık, Kur'an-ı Kerim'in okunduğu, duaların edildiği programda, annelerin dünyanın en güzel, en kıymetli varlıkları olduğunu söyledi.
Şehit anneleri ve gazi yakınlarıyla bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirten Akbıyık, "Dünyanın her yerinde annelerin değeri anlatılmaya çalışılıyor. Biz, 'cennet annelerin ayakları altındadır.' diyen bir peygamberin nesliyiz, ümmetiyiz. Anneler, bizim ilk öğretmenimiz, sevgisini sonsuz şekilde bizlere veren, bizim için her türlü fedakarlığa katlanan, her şeyin en iyisinin evlatlarının olması için çabalayan sabır timsali insanlardır." dedi.
Her başarılı insanının, liderin ve gelişmiş toplumun arkasında birer anne olduğunu aktaran Akbıyık, şunları kaydetti:
"İşte Fatih Sultan Mehmet'i doğuran da bir annedir, Mustafa Kemal Atatürk'ü doğuran da bir annedir, Recep Tayyip Erdoğan'ı Sayın Cumhurbaşkanımızı da doğuran bir annedir. Biz annelerimize olan sevgiyi, saygıyı bir güne sığdıramayız. Hepinizin anneler gününü kutluyorum. Başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin elini öpüyorum."
Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, vali yardımcıları, askeri erkan, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Müftüsü Faruk Gürbüz, şehit yakınları ve gaziler katıldı.
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