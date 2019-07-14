Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfınca düzenlenen kültür gezisi kapsamında şehit ve gazi çocukları, Antalya'yı ziyaret etti.

TSK Mehmetçik Vakfınca düzenlenen "Mehmetçik Çocukları Kültür Gezileri" kapsamında Türkiye'nin 81 ilinden kente gelen 90 şehit ve gazi asker çocuğu, ilk olarak Antalya Müzesi'ni gezdi.

İnceledikleri tarihi eserler hakkında rehberlerden bilgi alan çocuklar, burada hatıra fotoğrafı çektirdi. Çocuklar, müzenin bahçesindeki tavus kuşunun kanatlarını açarak gezmesini de ilgiyle izledi.

Müzeyi gezdikten sonra Antalya Akvaryum'u ziyaret eden çocuklar, teleferikle Tahtalı Dağı zirvesine çıktı.

- Mehmetçik Çocukları Kültür Gezileri

TSK Mehmetçik Vakfınca 2009'da başlatılan geziler, bakım-öğrenim yardımı yapılan şehit ve gazi çocuklarının bir araya gelerek kaynaşmalarını sağlamak, moral ve motivasyonlarını yükseltmek, yurt sevgisi ve tarih bilincini geliştirmek, sosyal dayanışmayı artırmak ve Türkiye'nin kültür varlıklarını tanıtmak amacıyla düzenleniyor.

Geleneksel hale gelen "Mehmetçik Çocukları Kültür Gezileri"nin 11'incisi kapsamında çocukların bu yıl Ankara, Polatlı, Afyonkarahisar, Denizli, Fethiye, Antalya, Konya ve Nevşehir'deki önemli yerleri ziyaret etmeleri sağlanıyor.

