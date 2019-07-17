Şehit ve gazi çocukları Kapadokya'yı gezdi

NEVŞEHİR (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfınca düzenlenen kültür gezisi kapsamında şehit ve gazi çocukları, Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistik merkezlerini gezdi.

TSK Mehmetçik Vakfınca düzenlenen "Mehmetçik Çocukları Kültür Gezileri" kapsamında Türkiye'nin 81 ilinden gelen 90 şehit ve gazi asker çocuğu, ilk olarak Göreme Açık Hava Müzesi'ni ziyaret etti.

Peribacaları arasında gezinti yaparken rehberlerden bilgi alan çocuklar, burada hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinliğe Samsun'dan katılan Adnan Kızıltepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, programın aynı kaderi paylaştıkları şehit çocuklarıyla tanışıp kaynaşmalarını sağladığını belirtti.

Kızıltepe, "2017 yılında da Mehmetçik Vakfının etkinliği kapsamında Kapadokya'ya gelmiştim. Bu yıl ise farklı illeri gezerek yine bölgeye geldik. Bu programlar, aynı kaderi, aynı acıyı paylaştığımız arkadaşlarımızla güzel bir gönül köprüsü oluyor, bizim için eşsiz bir hatıraya dönüşüyor." dedi.

Kütahya’dan katılım sağlayan Çisemnur Kavas ise etkinliğe katılmaktan dolayı memnuniyetini dile getirerek, hem daha önce gezme imkanı bulamadığı tarihi ve kültürel alanları gezdiğini hem de yeni ve sağlam dostluklar edindiğini kaydetti.