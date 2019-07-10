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Şehit ve gazi çocukları Kocatepe'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 13:49 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfının düzenlediği kültür gezisi kapsamında, Türkiye'nin 81 ilinden 90 şehit ve gazi askerin çocukları, Afyonkarahisar'daki Kurtuluş Savaşı'nın başlatıldığı Kocatepe'yi ziyaret etti

AFYONKARAHİSAR (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfının düzenlediği kültür gezisi kapsamında, Türkiye'nin 81 ilinden 90 şehit ve gazi askerin çocukları, Kocatepe'ye ziyarette bulundu.

TSK Mehmetçik Vakfınca düzenlenen "Kültür Gezi"leri kapsamında Afyonkarahisar'a gelen çocuklar, merkeze bağlı Kocatepe beldesi sınırları içindeki büyük taarruz emrinin verildiği bölgeyi gezdi.

Burada Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nı ziyaret eden şehit ve gazi çocuklarına, Büyük Taarruz anlatıldı.

Mehmetçik Vakfı Yardımlar Müdürü emekli Piyade Albay Nuri Özpehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mehmetçik Vakfı'nın her yıl olduğu gibi bu yıl da kültür gezisi gerçekleştirdiğini söyledi.

- "Amacımız öğrencilerimizdeki yurt sevgisine katkıda bulunmak"

Bu geziyi gerçekleştirmekte vakfın bir kaç amacı olduğunu anlatan Özpehlivan, şöyle konuştu:

"Bunlardan bir tanesi, bize emanet edilen gençlerimizin, bunların tümü üniversitede eğitim gören çocuklar, tarih bilincini güçlendirmek. Bu çerçevede, bir plan içerisinde özellikle yakın tarihimizin, Kurtuluş Savaşımızın tüm özelliklerini, o müthiş emsalsiz zaferi, onlara tanıtmaya anlatmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizdeki yurt sevgisine katkıda bulunmak istiyoruz. Her yıl olduğu gibi Kocatepe'deyiz. Bu anlamlı bölgede Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı'ndaki katkılarını çocuklara anlatıyoruz."

Öğrencilerden Ramazan Şaşgın da geçen yıl da geziye katıldığını kaydetti.

Bu yıl çok daha eğlenceli bir gezi olduğunu belirten Şaşgın, "Gezimiz 12 gün sürecek. Geziye katılmak heyecanlı oluyor. Hem tarih bilincimizi hem kültürel bilincimizi artırıyor." dedi.

Çocuklar daha sonra kent merkezindeki Utku Anıtı'nı ziyaret etti.

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Gezi kültür Şehit gazi çocukları

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