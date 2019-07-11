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Şehit ve gazi çocukları Pamukkale'yi gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 17:33 | Son Güncelleme

TSK Mehmetçik Vakfının düzenlediği kültür gezisi kapsamında Denizli'ye gelen Türkiye'nin 81 ilinden 90 şehit ve gazi askerin çocukları, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'yi görme imkanı buldu

DENİZLİ (AA) - Şehit ve gazi çocukları, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfının düzenlediği kültür gezisi kapsamında Pamukkale'yi ziyaret etti.

TSK Mehmetçik Vakfınca düzenlenen "Mehmetçik Çocukları Kültür Gezi"leri kapsamında Türkiye'nin 81 ilinden Denizli'ye gelen 90 şehit ve gazi asker çocuğu, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale Hierapolis Antik Kenti'ni gezdi.

Mehmetçik Vakfından bakım ve öğrenim yardımı alan başarılı şehit ve gazi çocukları, ören yerindeki antik havuz ve tiyatroyu gezdi, Pamukkale'nin beyaz travertenleri üzerinde yürüyüş yaptı.

Mehmetçik Vakfı Yardımlar Müdürü Nuri Özpehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kültür gezilerine her yıl düzenli olarak devam ettiklerini söyledi.

Polatlı ve Afyonkarahisar'daki tarihi mekanları dolaştıktan sonra Denizli'ye geldiklerini anlatan Özpehlivan, şöyle konuştu:

"Dünyaca ünlü Pamukkale'nin beyaz travertenleri üzerinde yürüyüş yaparak termal suyla temas eden çocuklar, buradaki doğal ve tarihi güzellikleri görme fırsatı buldu. Bu gezinin birçok amacı var. Gençlerimizin tarih bilincine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Diğer taraftan yurdumuzun müstesna güzelliklerini göstererek yurt sevgisini maksimuma taşımak önemli. Kendi aralarındaki dayanışmayı, birlik beraberliği kuvvetlendirmek de bir başka amacımız."

Özpehlivan, 12 günlük program kapsamında Antalya, Konya ve Nevşehir'i de ziyaret edeceklerini sözlerine ekledi.

Gazi kızı Canan Filiz ise Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünden yeni mezun olduğunu söyledi.

Mehmetçik Vakfı ile Pamukkale travertenlerini gezdiklerini vurgulayan Filiz, "Burasının 4 bin yıl kadar önceye kadar giden tarihi var. Burada yeni yeni arkadaşlar edindik, Türkiye'nin birçok şehrinden katılan arkadaşlar var. Gezimiz gayet güzel geçiyor. Bu gezinin asıl amacı şehit ve gazi çocuklarının birbirleriyle kaynaşmasını sağlamak." diye konuştu.

İshak Evren de gazi oğlu olduğunu dile getirerek "İlk kez kültür gezisine katılıyorum. Benim için çok güzel deneyim oldu. Aynı duyguları paylaşan şehit ve gazi çocukları ile birlikte olmak, onlarla vakit geçirmek çok güzel." ifadelerini kullandı.

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Çocuk gazi mehmetçik öğrenci şehit

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