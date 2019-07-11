Şehit ve gazi çocukları Pamukkale'yi gezdi

"Dünyaca ünlü Pamukkale'nin beyaz travertenleri üzerinde yürüyüş yaparak termal suyla temas eden çocuklar, buradaki doğal ve tarihi güzellikleri görme fırsatı buldu. Bu gezinin birçok amacı var. Gençlerimizin tarih bilincine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Diğer taraftan yurdumuzun müstesna güzelliklerini göstererek yurt sevgisini maksimuma taşımak önemli. Kendi aralarındaki dayanışmayı, birlik beraberliği kuvvetlendirmek de bir başka amacımız."

Mehmetçik Vakfından bakım ve öğrenim yardımı alan başarılı şehit ve gazi çocukları, ören yerindeki antik havuz ve tiyatroyu gezdi, Pamukkale'nin beyaz travertenleri üzerinde yürüyüş yaptı.

Özpehlivan, 12 günlük program kapsamında Antalya, Konya ve Nevşehir'i de ziyaret edeceklerini sözlerine ekledi.

Gazi kızı Canan Filiz ise Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünden yeni mezun olduğunu söyledi.

Mehmetçik Vakfı ile Pamukkale travertenlerini gezdiklerini vurgulayan Filiz, "Burasının 4 bin yıl kadar önceye kadar giden tarihi var. Burada yeni yeni arkadaşlar edindik, Türkiye'nin birçok şehrinden katılan arkadaşlar var. Gezimiz gayet güzel geçiyor. Bu gezinin asıl amacı şehit ve gazi çocuklarının birbirleriyle kaynaşmasını sağlamak." diye konuştu.

İshak Evren de gazi oğlu olduğunu dile getirerek "İlk kez kültür gezisine katılıyorum. Benim için çok güzel deneyim oldu. Aynı duyguları paylaşan şehit ve gazi çocukları ile birlikte olmak, onlarla vakit geçirmek çok güzel." ifadelerini kullandı.

