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Şehit ve gazi çocukları Pamukkale'yi gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 18:22 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı'nın düzenlediği kültür gezisi kapsamında Türkiye'nin 81 ilinden 90 şehit ve gazi askerlerin çocukları, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'yi ziyaret etti.

Şehit ve gazi çocukları Pamukkale'yi gezdi

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı'nın düzenlediği kültür gezisi kapsamında Türkiye'nin 81 ilinden 90 şehit ve gazi askerlerin çocukları, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'yi ziyaret etti.
TSK Mehmetçik Vakfı tarafından, şehit ve gazi askerlerin çocukları için düzenlenen kültür gezisinin üçüncü durağı Denizli oldu. Ankara ve Afyonkarahisar'ı gezen 90 şehit ve gazi çocuğu, travertenleriyle dünyanın dört bir yanından turistleri ağırlayan Pamukkale'yi ziyaret etti. Hierapolis Antik Kenti'ni gezen yaşları 14 ile 18 arasında değişen ziyaretçiler, daha sonra sıcaklığı yaz- kış 36 derece olan Antik Kleopatra Havuzu'nu da görme fırsatı buldu. Daha sonra, Pamukkale'deki beyaz travertenler üzerinde yürümenin keyfini çıkaran öğrenciler, bol bol fotoğraf çektirdi.
PAMUKKALE'YE HAYRAN KALDILAR
Sivas'tan kültür gezisine katılan gazi çocuğu İshak Evren, ilk defa bu geziye katıldığını belirterek, "Benim için çok güzel bir deneyim oldu. Çok mutlu ve huzurluyum. Daha önce gezip görmediğim bir çok yere bu gezi sayesinde gitme fırsatı buldum" dedi.
Geziye katılanlardan Canan Filiz de travertenleri çok beğendiğini belirtip, "Burası çok eski bir oluşum. Kültürel olarak çok zengin. Hierapolis Antik Kenti'ni ziyaret ettik. Travertenler çok güzel. Bu gezi sayesinde de birçok arkadaş edinme fırsatı buldum" diye konuştu.
'TSK MEHMETÇİK VAKFI, ÇOK BÜYÜK BİR AİLE'
Gezi sorumlusu emekli Piyade Albay Nuri Özpehlivan, TSK Mehmetçik Vakfı tarafından her yıl düzenli olarak uygulamaya konulan kültür gezilerinin bu yıl da gerçekleştirdiğini söyledi. Gezinin kültürel değerleri görmenin yanı sıra arkadaşlık duygularını arttırdığını ifade eden Özpehlivan, "TSK Mehmetçik Vakfı tarafından düzenlenen gezimizin, gençlerimizin tarih bilincini güçlendirmek, bu güzellikleri göstererek yurt sevgisine katkıda bulunmak gibi amaçları var. Bunun yanı sıra kendi aralarında yeni arkadaşlıklar kurabiliyorlar. TSK Mehmetçik Vakfı, çok büyük bir aile. Bu gezilerle gençlerimiz birbirlerini tanıma şansı buluyor" diye konuştu.
Pamukkale gezisini tamamlayan öğrenciler daha sonra Antalya'ya gidecek.

FOTOĞRAFLI

Şehit ve gazi çocukları Pamukkale'yi gezdiŞehit ve gazi çocukları Pamukkale'yi gezdiŞehit ve gazi çocukları Pamukkale'yi gezdiŞehit ve gazi çocukları Pamukkale'yi gezdi

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