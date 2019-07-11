Şehit ve gazi çocukları Pamukkale'yi gezdi

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı'nın düzenlediği kültür gezisi kapsamında Türkiye'nin 81 ilinden 90 şehit ve gazi askerlerin çocukları, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'yi ziyaret etti.

TSK Mehmetçik Vakfı tarafından, şehit ve gazi askerlerin çocukları için düzenlenen kültür gezisinin üçüncü durağı Denizli oldu. Ankara ve Afyonkarahisar'ı gezen 90 şehit ve gazi çocuğu, travertenleriyle dünyanın dört bir yanından turistleri ağırlayan Pamukkale'yi ziyaret etti. Hierapolis Antik Kenti'ni gezen yaşları 14 ile 18 arasında değişen ziyaretçiler, daha sonra sıcaklığı yaz- kış 36 derece olan Antik Kleopatra Havuzu'nu da görme fırsatı buldu. Daha sonra, Pamukkale'deki beyaz travertenler üzerinde yürümenin keyfini çıkaran öğrenciler, bol bol fotoğraf çektirdi.

PAMUKKALE'YE HAYRAN KALDILAR

Sivas'tan kültür gezisine katılan gazi çocuğu İshak Evren, ilk defa bu geziye katıldığını belirterek, "Benim için çok güzel bir deneyim oldu. Çok mutlu ve huzurluyum. Daha önce gezip görmediğim bir çok yere bu gezi sayesinde gitme fırsatı buldum" dedi.