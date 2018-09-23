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Şehit ve gazi çocukları yararına "Çocuk Şenliği"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 18:01 | Son Güncelleme

Şehit ve gazi ailelerinin çocukları ile Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar için düzenlenen "Çocuk Şenliği", Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - PTT'nin destekleriyle Fırtına Organizasyon tarafından, şehit ve gazi ailelerinin çocukları ile Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar için "Çocuk Şenliği" düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan organizasyon sorumlusu Orhan Çakmak, kendisinin de Sevgi Evleri'nde yetiştiğini bu yüzden çocuklar için böyle bir organizasyona imza attıklarını söyledi.

Çakmak, şenlikte PTT'nin katkılarıyla çocuklara çeşitli hediyeler takdim ettiklerini belirterek, "Güzel bir gün yaşıyoruz. Çocuklarımız arasında güzel bir kaynaşma olsun, güzel, eğlenceli bir gün geçirsinler istedik." dedi.

Etkinlikte yer alan Hacivat ve Karagöz gösterisini ise vatan ve bayrak sevgisini çocuklara anlatmak amacıyla hazırladıklarını dile getiren Çakmak, şöyle devam etti:

"Oyunlarımızda, çocuklarımızın anlayacağı dilden şehitlerimizin, birlik ve beraberliğin önemini vurgulayacağız. Ayrıca Harbiye Açıkhava Sahnesi çok önemli bir mekan. Yıldızların çıktığı bir sahne. Ben de özellikle çocuklarımızı İstanbul en güzel ve prestijli sahnesinde ağırlamak istedim. Emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyorum."

Canım Kardeşim Müzikali'nin de çocuklarla buluştuğu programda ayrıca Orhan Çakmak, "Türkiyem" adlı eserini seslendirdi.

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çocuk şenliği

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