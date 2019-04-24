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Şehit ve gazi çocuklarına geleneksel oyun etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 18:27 | Son Güncelleme

Türk Kızılay Toplum Merkezi ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen şenlikte, şehit ve gazi çocukları geleneksel oyunlarla eğlendi

Türk Kızılay Toplum Merkezi ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince yetim, şehit ve gazi çocukları için geleneksel oyun etkinliği düzenlendi.

Milli İrade Meydanı'nda yapılan programda bir araya gelen çocuklar, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Maraş Oyuncakları Atölyesi'nde hazırlanan tahta arabalara bindi. Palyaçolar eşliğinde oyuncaklarla oynayarak keyifli bir gün geçiren çocuklara, Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli ikramda bulunuldu.

Türk Kızılay Toplum Merkezi Sorumlusu Mehmet Furkan Dündar, çocukları mutlu etmek için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Etkinliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gerçekleştirdiklerini ifade eden Dündar, "Bugün burada yetimler ile şehit ve gazi çocukları ve şehrimizdeki sığınmacı çocuklar, 23 Nisan coşkusunu yaşadı. Çocuklarımız geleceğimizdir ve çocuklarımızı geleceğe hazırlamak için çalışıyoruz." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ayşe Taşkıran da çocukların geleneksel oyunlarla gönüllerince eğlendiğini söyledi.

Çocukların yaşamlarına daha fazla katkı sunulması gerektiğini kaydeden Taşkıran, "Burada bu şenliği yaparak hem yetim çocuklar hem şehit çocukları hem de köy okullarından gelen çocuklar gönüllerince eğlensinler istedik." dedi.

Çocuklar da etkinlikten dolayı ilgililere teşekkür etti.

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Büyükşehir Belediyesi çocuk bayramı Kahramanmaraş Türk Kızılay Toplum Merkezi

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