HABER

Şehit ve gazi çocuklarına Kapadokya gezisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 16:37 | Son Güncelleme

MEHMETÇİK Vakfı tarafından gerçekleştirilen organizasyon ile 81 ildeki 90 şehit ve gazi çocuğu, Kapadokya bölgesini gezdi.

Şehit ve gazi çocuklarına Kapadokya gezisi

NEVŞEHİR, (DHA) - MEHMETÇİK Vakfı tarafından gerçekleştirilen organizasyon ile 81 ildeki 90 şehit ve gazi çocuğu, Kapadokya bölgesini gezdi.
Mehmetçik Vakfı'ndan öğrenim yardımı alan şehit ve gazi çocukları arasındaki sosyal ilişkilerin ve dayanışmanın artırılması, tarih bilincinin geliştirilmesi ve aynı zamanda Türkiye’nin doğal güzelliklerinin de gösterilerek yurt sevgisinin pekiştirilmesi amacıyla bir süreden beri düzenli olarak gerçekleştirilen kültür gezisi, bu kez Kapadokya'ya yapıldı. Şehit ve gazilerin çocukları, rehberler eşliğinde bölgenin tarihi yerlerini gezdi, bilgiler aldı.
Mehmetçik Vakfı Yardımlar Bölümü Sorumlusu emekli Piyade Kıdemli Albay Nuri Özpehlivan, kültür gezileriyle amaçlarının, öğrencilerin tarih bilincini geliştirmek, şehit ve gazi çocuklarının yurt sevgisine katkı sağlamak ve kendi aralarındaki dayanışmayı artırmak olduğunu söyledi. Kültür gezisi ile şehit ve gazi çocuklarının birbirlerini tanıma imkanı bulduğunu ifade eden Özpehlivan, bu organizasyon ile şehit ve gazi çocuklarının duygusal anlamda bir beraberlik yaşadıklarını söyledi.
FOTOĞRAFLI

Şehit ve gazi çocuklarına Kapadokya gezisiŞehit ve gazi çocuklarına Kapadokya gezisiŞehit ve gazi çocuklarına Kapadokya gezisi

Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktıBu araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Kuzeninin hediye ettiği kuzuyu yanından ayırmıyorKuzeninin hediye ettiği kuzuyu yanından ayırmıyor
Denizli’de dolu tarım arazilerinde zarara yol açtıDenizli’de dolu tarım arazilerinde zarara yol açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

İkinci el araç satışı yapacaklara önemli uyarı! 13 Ağustos'ta bitiyor

İkinci el araç satışı yapacaklara önemli uyarı! 13 Ağustos'ta bitiyor

Neymar bombası patladı

Neymar bombası patladı

Hayatının en büyük şokunu yaşamaktan son anda kurtuldu

Hayatının en büyük şokunu yaşamaktan son anda kurtuldu

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

Mahkemeden 'Rasim Ozan Kütahyalı' kararı

Mahkemeden 'Rasim Ozan Kütahyalı' kararı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Fetullah Gülen'in yeğenleri Şamil Gülen ve Tavus Bin Keysan Gülen'in cezaları belli oldu

FETÖ elebaşının 2 yeğeni için karar!

TBMM'deki tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi! Rabia Naz'ın ölümü araştırılacak

TBMM'deki tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi!

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi! 'Böylesine ilk kez rastladık'

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Hrant Dink davasında önemli gelişme! 99 yıl 6 ay hapis cezası...

Hrant Dink davasında önemli gelişme! 99 yıl 6 ay hapis cezası...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Erbil'deki saldırıya ilişkin ilk açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erbil'deki saldırıya ilişkin ilk açıklama

Bolu Dağı’nın ünlü lokanta sahibi İsmail Çolak'a FETÖ'den 5 yıl hapis

Ünlü lokanta sahibine 5 yıl hapis

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.