Şehit ve gazi polis ağabeyleri için kısa film çektiler

Okulun konferans salonunda kendi oluşturdukları stüdyoda Türk bayrağı tişörtü giyerek kamera karşısına geçen öğretmen ve öğrenciler, işaret diliyle şiiri seslendirdi. Çektikleri videoya 15 Temmuz darbe girişimi ve terör saldırılarında şehit olan polisler ile yaptıkları fedakarlıklarla ön plana çıkan güvenlik güçlerinin fotoğraflarını koyan öğrenciler, videonun internette yayılarak herkese ulaşmasını istiyor.

Vatanı korumak için kahramanca şehit ve gazi olan polis ağabeylerini hatırlamak, toplumda duyarlılık oluşturmak amacıyla kısa film çekmeye karar veren Ertuğrul Gazi Ortaokulu Türkçe öğretmeni Elif Alp ve öğrencileri, 12 satırlık şiir yazdı.

Şehrin güvenliğini sağlayan polislere çok şey borçlu olduklarını vurgulayan Alp, "Polis demek, devlet demektir, polis demek, her şey demektir. Başta şehit ve gazi olan polislerimiz adına yaptığımız bu videoyu tüm teşkilatımıza armağan ediyoruz. Polislerimiz, bizim her şeyimizdir. Herkesin anlaması için öğrencilerimiz videoyu işaret diliyle çekti. Kelimeleri kendi çabalarıyla öğrendiler. Çok emek verdiler, inşallah polis teşkilatımız da beğenir." ifadelerini kullandı.

Alp, daha önce de Türkçe kullanımı için kısa film çektiklerini anımsatarak, bu tür çalışmaların öğrencilere büyük katkı sağladığını, onları bilinçlendirdiğini dile getirdi.

Videoya başlamadan önce öğrencilerin polisler için metin yazdığını, bu noktada onların önemini kavradığını aktaran Alp, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu metni öğrencilerimle birlikte yazdık. Her iki dize bir tane polis memurumuzu kapsıyor. Videoda her iki dizede şehit veya gazi olan polis memurunun fotoğrafı yayınlanıyor. Bu aslında önemli bir mesaj. Mesela 'Polis fedakarlık demektir.' diyoruz, Diyarbakır Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okkan'ın fotoğrafını aldık. Fedakarlık adına kendisi çok yol katetmiştir. 'Görev adamı değil, gönül adamı olmaktır.' dizesi onu hatırlatıyor bize. Polis, birlik ve beraberlik demektir.' dizesinde de 15 Temmuz'da maalesef şehit olan Ahmet ve Mehmet Oruç ikiz kardeşlere ithaf ettik. En sonda da 15 Temmuz'da Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan polislerimizin isimleri geçiyor."