HABER

Şehit ve gazi polis ağabeyleri için kısa film çektiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 10:26 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Pamukova ilçesindeki Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, şehit ve gazi polisler için duyarlılık oluşturma amacıyla işaret diliyle kısa film çekti - Türk Bayrağı tişörtü giyerek hep birlikte kamera karşısına geçen öğrenciler, çektikleri videoyu vatanı korumak için kahramanca şehit ve gazi olan polislerle tüm güvenlik güçlerine armağan etti - Türkçe öğretmeni Elif Alp: - "Herkesin anlaması için öğrencilerimiz videoyu işaret diliyle çekti. Kelimeleri kendi çabalarıyla öğrendiler. Çok emek verdiler, inşallah polis teşkilatımız da beğenir"

Sakarya'nın Pamukova ilçesindeki Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, şehit ve gazi polisleri anmak, Polis Haftası kapsamında duyarlılık oluşturmak için işaret diliyle kısa film çekti.

Vatanı korumak için kahramanca şehit ve gazi olan polis ağabeylerini hatırlamak, toplumda duyarlılık oluşturmak amacıyla kısa film çekmeye karar veren Ertuğrul Gazi Ortaokulu Türkçe öğretmeni Elif Alp ve öğrencileri, 12 satırlık şiir yazdı.

Okulun konferans salonunda kendi oluşturdukları stüdyoda Türk bayrağı tişörtü giyerek kamera karşısına geçen öğretmen ve öğrenciler, işaret diliyle şiiri seslendirdi. Çektikleri videoya 15 Temmuz darbe girişimi ve terör saldırılarında şehit olan polisler ile yaptıkları fedakarlıklarla ön plana çıkan güvenlik güçlerinin fotoğraflarını koyan öğrenciler, videonun internette yayılarak herkese ulaşmasını istiyor.

- "Polislerimiz, bizim her şeyimizdir"

Türkçe öğretmeni Elif Alp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 174. yıl dönümünü kutlayan Türk Polis Teşkilatının önemini vatandaşlara anlatmak amacıyla klip çekmeye karar verdiklerini söyledi.

Şehrin güvenliğini sağlayan polislere çok şey borçlu olduklarını vurgulayan Alp, "Polis demek, devlet demektir, polis demek, her şey demektir. Başta şehit ve gazi olan polislerimiz adına yaptığımız bu videoyu tüm teşkilatımıza armağan ediyoruz. Polislerimiz, bizim her şeyimizdir. Herkesin anlaması için öğrencilerimiz videoyu işaret diliyle çekti. Kelimeleri kendi çabalarıyla öğrendiler. Çok emek verdiler, inşallah polis teşkilatımız da beğenir." ifadelerini kullandı.

Alp, daha önce de Türkçe kullanımı için kısa film çektiklerini anımsatarak, bu tür çalışmaların öğrencilere büyük katkı sağladığını, onları bilinçlendirdiğini dile getirdi.

Videoya başlamadan önce öğrencilerin polisler için metin yazdığını, bu noktada onların önemini kavradığını aktaran Alp, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu metni öğrencilerimle birlikte yazdık. Her iki dize bir tane polis memurumuzu kapsıyor. Videoda her iki dizede şehit veya gazi olan polis memurunun fotoğrafı yayınlanıyor. Bu aslında önemli bir mesaj. Mesela 'Polis fedakarlık demektir.' diyoruz, Diyarbakır Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okkan'ın fotoğrafını aldık. Fedakarlık adına kendisi çok yol katetmiştir. 'Görev adamı değil, gönül adamı olmaktır.' dizesi onu hatırlatıyor bize. Polis, birlik ve beraberlik demektir.' dizesinde de 15 Temmuz'da maalesef şehit olan Ahmet ve Mehmet Oruç ikiz kardeşlere ithaf ettik. En sonda da 15 Temmuz'da Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan polislerimizin isimleri geçiyor."

Çocukların uygulamayı çok sevdiğini, derslere daha mutlu şekilde geldiğini ifade eden Alp, bu tür video çekimlerini sürdürmeyi planladıklarını kaydetti.

- "Bizim için gurur verici oldu"

Videoda yer alan öğrencilerden Sıla Örki (14), kendisinin de emekli polis kızı olduğunu, o nedenle bu mesleğin zorluğunu diğer arkadaşlarına göre çok daha iyi anladığını söyledi.

Duyarlılık oluşması için çektikleri videoda hep birlikte duygusal anlar yaşadıklarını anlatan Örki, "Bunun bizi etkilediği gibi tüm herkesi etkileyeceğini umuyorum." dedi.

Öğrencilerden Mehmet Akif Kaya (14) da kısa film çekerek polislerin önemini vurgulamak istediklerini belirterek, "Hep beraber işaret dili öğrendik ve dizeleri işaret diliyle anlattık. Her iki dize şehit ve gazilerimizi anlatıyor. Videoyu çekerken polislerimizin yaşadığı zorlukları, evi bırakıp vatanı korumaya gittiği harekatları düşündüğümüzde gerçekten zor bir durum olduğunu öğrendik. Videomuzun yayılarak vatandaşların bilinçlenmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Polis ağabeylerini çok sevdiğini dile getiren Kaya, şehit olmanın hem bu dünya hem de ahirette görevini yerine getirmenin güzel bir kanıtı olduğunu, o nedenle kendisinin de ileride polis olmak istediğini sözlerine ekledi.

PARTNERKara delik ilk kez yayınlandı, sosyal medya çalkalandı! Çok güleceksinizKara delik ilk kez yayınlandı, sosyal medya çalkalandı! Çok güleceksiniz
Eşi terk etti, çocuklarına bakabilmek için simit satmaya başladıEşi terk etti, çocuklarına bakabilmek için simit satmaya başladı
Beşiktaş'ta kavga! Erkek arkadaşını hastanelik ettiBeşiktaş'ta kavga! Erkek arkadaşını hastanelik etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
duyarlılık Ertuğrul Gazi ortaokulu farkındalık gazi şehit

En Çok Okunan Haberler

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Sosyal medyada çok sert tepki: Yaşamayı hak etmiyor

Sosyal medyada çok sert tepki: Yaşamayı hak etmiyor

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

İşte YSK'nın KHK kararının gerekçesi...

İşte YSK'nın KHK kararının gerekçesi...

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta kavga! Erkek arkadaşını hastanelik etti

Beşiktaş'ta kavga! Erkek arkadaşını hastanelik etti

Kartal'da çöken binayla ilgili son dakika gelişmesi

Kartal'da çöken binayla ilgili son dakika gelişmesi

Uludağ’daki meydan savaşı saniye saniye kaydedildi!

Uludağ’daki meydan savaşı saniye saniye kaydedildi!

Günlük burç yorumları 11 Nisan Perşembe - Nisan ayı burç yorumları

Günün burç yorumları

Nükleer Düzenleme Kurulu'yla ilgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı tarafından atanacak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı tarafından atanacak

Gümüşhane Emniyetinde acı olay!

Gümüşhane Emniyetinde acı olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.