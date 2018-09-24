HABER

Şehit ve gazi yakınlarının yamaç paraşütü keyfi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 10:46 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de, Gaziler Günü için düzenlenen etkinlikte şehit ve gazi yakınları, Pamukkale ilçesi semalarında yamaç paraşütüyle tandem (ikili) atlayışı yaparak ilk kez uçtu.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, Gaziler Günü için düzenlenen etkinlikte şehit ve gazi yakınları, Pamukkale ilçesi semalarında yamaç paraşütüyle tandem (ikili) atlayışı yaparak ilk kez uçtu. Yaklaşık 20 dakika paraşütle gökyüzünde süzülen şehit ve gazi yakınları, heyecan dolu anlar yaşadı. Türk Hava Kurumu (THK) Temsilciliği, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, şehit ve gazi derneklerinin ortak organizasyonuyla, Pamukkale'de yamaç paraşütüyle atlayış etkinliği düzenlendi. Şehit ve gazi yakınları, minibüslerle Dinamit Tepesi'ne getirildi. Kısa eğitimin ardından uzman 20 yamaç paraşütü pilotu, gazi ve şehit yakını 60 kişiyi, tandem atlayışla uçurdu. Yaklaşık 20 dakika Pamukkale semalarında süzülüp kenti havadan görme imkanı bulan şehit ve gazi yakınları, farklı bir gün geçirdi. Organizasyona özellikle çocuklar büyük ilgi gösterdi. Şehit ve gazilerin çocukları, hiç korkmadan yamaç paraşütüyle uçarken; koşamayan gaziler ve yaşlılar için hafif uçuş aracı olan gyrokopter uçuşu organize edildi. Gaziler ve yaşlılar, helikoptere benzeyen gyrokopter ile Pamukkale semalarında tur attı. Şehit babası Bekir Öz (70), yaşıtlarına aldırış etmeden pilot Ramazan Bilgin ile birlikte tandem yaparak yamaç paraşütüyle uçmanın keyfini yaşadı. Bekir Öz, uçuşları yerden izlerken korktuğunu ancak uçmaktan büyük keyif aldığını belirterek, "Çok heyecan verici bir o kadar da rahattı ve çok güzeldi. İlk kez uçtum, harika bir duyguydu. Bizlere bu imkanı veren pilotlara teşekkür ediyorum" dedi. Denizli Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hamdi Helvacılar, Gaziler Haftası kapsamında düzenlenen etkinliğin kendileri önemli olduğunu belirterek, "Şehit ve gaziler onuruna düzenlenmesi bize gurur verdi, onur duyduk. Vatan için canının hiçe sayan şehit ve gazilerin ailelerinin yamaç paraşütüyle uçurulması güzel bir organizasyon. Özellikle çocuklarımız ve torunlarımız çok sevdiler. Yaşlılar ise korktu ancak bazıları uçmanın keyfini yaşadı" dedi. PİLOT GÖKYÜZÜNDE ETKİNLİĞİ ANLATTI Yamaç paraşütü pilotu Ramazan Bilgin, havada DHA'ya konuşup etkinlikle ilgili şunları söyledi: "Şehit ve gazi yakınlarına minnettarız. Bizde sosyal sorumluluk anlamında katkımız olsun istedik. Şehit ve gazi yakınlarını uçurmaktan büyük keyif aldık. Bizim de bu şekilde faydamız olacağı düşündük. Başarılı bir organizasyon oldu. Onlarda çok beğendiler. Bende şehit babası Bekir Öz'ü uçurdum, ilk kez ayağının yerden kesildiğini söyledi ve çok mutlu oldu. Kasketiyle uçtu."

PARTNERParlak ve yumuşak saçlar için evde uygulayabileceğiniz 5 maske tarifi!Parlak ve yumuşak saçlar için evde uygulayabileceğiniz 5 maske tarifi!
HDP eski milletvekili Ayhan’ın cenazesi Siverek’teHDP eski milletvekili Ayhan’ın cenazesi Siverek’te
Tokat'ta pide yarışması! 10 dakikada 9 tane yediTokat'ta pide yarışması! 10 dakikada 9 tane yedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Çukur'da flaş ayrılık! Usta oyuncu Payitaht Abdülhamid'e transfer oldu!

Çukur'da flaş ayrılık! Usta oyuncu Payitaht Abdülhamid'e transfer oldu!

Aldatan kocasının çalışanıyla kaçtı

Aldatan kocasının çalışanıyla kaçtı

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

AK Partili Aydın Ünal: Her köşeden beton fışkırıyor, ipin ucu kaçtı

AK Partili Aydın Ünal: Her köşeden beton fışkırıyor, ipin ucu kaçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Akçakoca'da balıkçılar Karadeniz'den 40 ton palamutla döndü

Akçakoca'da balıkçılar Karadeniz'den 40 ton palamutla döndü

'İnternet yayınlarına MİT denetimi' iddiası

'İnternet yayınlarına MİT denetimi' iddiası

Tokat'ta pide yarışması! 10 dakikada 9 tane yedi

Tokat'ta pide yarışması! 10 dakikada 9 tane yedi

MHP'nin af teklifinden kimler yararlanacak?

MHP'nin af teklifinden kimler yararlanacak?

İstanbul için önemli uyarı! Bu akşam başlıyor

İstanbul için önemli uyarı! Bu akşam başlıyor

Polis Akademisi bekçi alımı sınav tarihi belli oldu! Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Polis Akademisi bekçi alımı sınav tarihi belli oldu! Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.