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Şehit Veteriner Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 14:20 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye’nin Resulayn bölgesinde arama tarama faaliyetleri sırasında PKK/YPG’li teröristlerce önceden döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan (30) memleketi Hatay’da son yolculuğuna uğurlandıEvli olan şehit Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan’ın Türk bayrağına sarılı naaşı askeri helikopter ile Hatay’ın Dörtyol ilçesine getirildi.Şehit Sarıcan’ın naaşı helikopterden alınarak ambulans ile Kuzuculu Mahallesindeki baba ocağına götürüldü.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye’nin Resulayn bölgesinde arama tarama faaliyetleri sırasında PKK/YPG’li teröristlerce önceden döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan (30) memleketi Hatay’da son yolculuğuna uğurlandı
Evli olan şehit Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan’ın Türk bayrağına sarılı naaşı askeri helikopter ile Hatay’ın Dörtyol ilçesine getirildi.
Şehit Sarıcan’ın naaşı helikopterden alınarak ambulans ile Kuzuculu Mahallesindeki baba ocağına götürüldü. Helallik alınması sırasında ayakta durmakta güçlük çeken şehidin ailesine yakınları ve sağlık ekipleri destek oldu.
Şehit Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan’ın Türk bayrağına sarılı naaşı daha sonra Kuzuculu Merkez Camiine getirildi. Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, silah arkadaşlarının omuzlarında Kuzuculu Asri Mezarlığına kadar taşınarak son yolculuğuna uğurlandı.
Törene Şehit Sarıcan’ın ailesi başta olmak üzere Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay milletvekilleri, kaymakamlar, belediye başkanları, askeri erkan ve çok sayıda ilçe halkı katıldı.

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