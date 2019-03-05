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Şehit yakını sosyal medyadan davet etti, Bakan Kasapoğlu nikah şahidi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 17:46 | Son Güncelleme

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir şehit yakının sosyal medya hesabından çağrısı üzerine salona giderek nikah şahitliğini yaptı.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a geldi.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir şehit yakının sosyal medya hesabından çağrısı üzerine salona giderek nikah şahitliğini yaptı.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a geldi. Havaalanında Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ve milletvekilleri tarafından karşılanan Bakan Kasapoğlu, Atatürk Caddesi üzerinde esnafla sohbet edip, ziyaret ettiği Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Bakan Kasapoğlu, daha sonra ziyaret ettiği Gençlik Merkezi'nde bulunan öğrencilerle sohbet etti. Adıyaman'a yapılacak spora yatırımlarının sürekli gündemlerinde olduğunu ifade eden Kasapoğlu, Buraya havuzlardan, semt sahalarına, tenis kortlarına pek çok yatırım yaptık. Yatırımlarımızın hızla bitirmesinin çabasını veriyorum. Tabi yeni yatırımları da konuşuyoruz. Adıyaman'ın gençlerine, sporcularına yeni sporcular kazandırma Adıyaman'dan şampiyonlar yetiştirme noktasında planlarımız, projelerimiz devam edecek dedi.
NİKAH ŞAHİTLİĞİ YAPTI
Gençlik merkezi ziyareti sırasında Bakan Kasapoğlu, 1979 yılında İstanbul'da vatani görevini yaparken trafik kazasında şehit olan Mehmet Özer'in yeğeni Abdulvahap Özer, sosyal medya üzerinden yaptığı; Sayın Bakanım bir şehit yakını olarak Adıyaman'da olmanız bizleri sevindirdi. Saat 1400'te nikah törenimde sizi görmekten gurur duyacağız. Lütfen gelirseniz çok memnun olurum paylaşımı için Adıyaman Belediyesi nikah salonuna gitti. Bakan Kasapoğlu, burada Ebru Tan (26) ve Abdulvahap Özer (29) çiftinin törenine katılarak nikah şahitliği yaptı.
Genç çiftlerin nikah şahitliğini Bakan Kasapoğlu ile Vali Aykut Pekmez, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve AK Parti Belediye Başkan adayı Süleyman Kılınç yaptı. Kıyılan nikahın ardından nikah cüzdanını geline veren Bakan Kasapoğlu, çifte mutluluklar dileyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.
Ebru ve Abdulvahap Özer çifti, törene gelerek şahitlik yapan Bakan Kasapoğlu'na teşekkür etti.

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