Şehit yakınını işten çıkaran HDP’li Ahmet Türk’e, Sözen’den sert tepki

Mahalli İdareler seçimlerde Mardin Büyükşehire Belediye Başkanlığını kazanan HDP’li Ahmet Türk’ün görevi devralır almaz şehit yakınını işten çıkarmasına tepkiler çığ gibi büyüyor. Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Ahmet Türk’ün bu tutumuna tepki gösterdi. Sözen, "İnsanların ekmekleriyle oynayacak kadar basit bir tutum içerisine girerek devletini, milletini seven vatandaşlara karşı kin ve nefretini kusarak onları işsiz bırakan bu zihniyeti kınıyoruz, lanetliyoruz" dedi.

Hasta ve yaşlı olduğu gerekçesiyle hukuksuz bir şekilde cezaevinden çıkarılan HDP Mardin büyükşehir belediye başkanı Ahmet Türk’ün göreve gelir gelmez ilk icraatinin aralarında şehit ve gazi yakınlarının da bulunduğu kişileri işten çıkarmak olduğunu belirten Sözen, şehit yakınlarını işten çıkaranların bunların yerine terör örgütünün talimatları ile suça bulaşanları alacaklarını söyledi. Sözen, "Devletini, vatanını, bayrağını seven, aralarında şehit ve gazi yakınlarımızın da olduğu kişileri işten çıkaran Ahmet Türk ve zihniyeti, belediyenin gelirlerini ve bütçesini bahane ederek bu kişileri işten çıkardıklarını ifade etseler de bu söylemlerinin külliyen yalan olduğu ile ilgili elimizde bilgi ve belgeler mevcuttur. İşten çıkarılan bu kişilerin yerine Kandil’in talimatlarıyla derhal tamamına yakını suça bulaşmış kişilerden 70 kişi belediyede işe alınmıştır. Bütçemiz yok diye yalan konuşarak 30 kişiyi işten çıkaran bu zihniyet 70 kişiyi işe alırken bunların maaşını hangi bütçeden ödeyecektir? İşe alınan bu 70 kişinin tamamı ya kendisi ya da birinci derecedeki yakın akrabaları suça bulaşmış suç dosyaları kabarık olan kişilerdir. Bu kişilerin suç dosyalarına baktığımızda bir çoğunun terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu ve bundan dolayı da hüküm giydikleri ceza aldıkları net bir şekilde anlaşılmaktadır. Bu 70 kişinin arasında uyuşturucu ticareti yapan da var, kaçakçılık yapan da var, terör örgütlerine yardım yatakçılık yapan da var, kasten adam yaralayan da var, örgüt propagandası yapan da var, PKK ve KCK üyeliği olan da var, evraklarda sahtecilik yapan da var, devlet malına zarar vermekten hüküm giymiş olanda var, kaçak elektrik kullanan da var, hırsızlıktan hüküm giymiş olanda var. Kısacası bunların tamamı ya kendisi ya da birinci derecedeki yakın akrabaları devlete karşı suç işleyen kişilerdir. Bu konuda elimizde bilgi ve belgeler mevcuttur" dedi.