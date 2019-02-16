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Şehit yakınları adına para topladıkları iddia edilen 2 emekli polis ‘dolandırıcılık’ suçundan yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2019 17:39 | Son Güncelleme

Şehit ailelerine ve çocuklarına ‘yardım’ adı altında iş adamlarından para toplayarak dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 2 emekli emniyet mensubu, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şehit ailelerine ve çocuklarına ‘yardım’ adı altında iş adamlarından para toplayarak dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 2 emekli emniyet mensubu, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı. 2 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, ‘şehit aileleri ve çocuklarına yardım’ adı altında para toplanıp nitelikli dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Emekli emniyet müdürü İsmail D. ile yine emekli polis Ahmet Murat D.’nin şehit ailelerine yardım adı altında para topladığı, son olarak Fatih’te bir holdingin CEO’sundan da para istediklerini tespit eden polis, zanlıların bu yöntemle çok sayıda kişiden 300 bin lira para toplandığını belirledi.
Yapılan çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda emekli emniyet müdürü İsmail D. ile yine emekli polis Ahmet Murat D. yakalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda dosyadan arama kayıtları bulunan ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçuna bulaştıkları iddia edilen şüphelilerin, polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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