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Şehit yakınları darbe sanıklarıyla yüzleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 19:27 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahındaki eylemlere ilişkin davada, darbeciler tarafından şehit edilenlerin yakınları ile 15 Temmuz gazileri müşteki olarak dinlendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, olay tarihinde darbecilerce şehit edilenlerin yakınları ile 15 Temmuz gazileri müşteki olarak dinlendi.

Şehit Tevhit Akkan'ın eşi Edebiye Akkan, darbe girişiminin ilk saatlerinde eşi ve çocuklarının darbecilere karşı direnmek için Jandarma Genel Komutalığı Karargahına gittiğini, burada açılan ateş sonucu eşinin başından vurularak şehit olduğunu, iki oğlunun ise yaralandığını söyledi.

Müşteki Edebiye Akkan, darbe sanıklarından şikayetçi olduğunu, davaya katılmak istediğini sözlerine ekledi.

Şehidin oğlu 15 Temmuz gazisi Emrah Akkan da olay gecesi babasıyla evde bulundukları sırada kendisini arayan bir arkadaşının ağlayarak darbe yapıldığını söylediğini aktardı.

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "darbecilere karşı alanlara" çağrısı üzerine ağabeyi Nahit ve babası Tevhid Akkan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitmeye karar verdiklerini ifade etti.

Külliye'ye yakın bir mesafe kala tankları gördüğünü, bu esnada zırhlı araçtaki askerlerin havaya ateş ettiğini söyleyen Akkan, burada karşılaştıkları yaralı bir polisin, "Gitmeyin ateş ediyorlar" dediğini bildirdi.

Tanktaki askerlere, "Biz bu vatanın evladıyız, neden bunu yapıyorsunuz?" diye sorduğu sırada kendilerine ateş edildiğini, kurşunların ağabeye isabet ettiğini belirten Akkan, "Etrafa baktığımda babamı da vurulmuş bir vaziyette gördüm. Vurulduğumu ise fark etmemiştim. Babamı hastaneye götürdüğümde ben de burada kendimden geçmişim. Kalbimin iki santimetre altına kurşun girmiş, karaciğerimi yırtarak çıkmış. Günlerce yoğun bakımda kaldım." diye konuştu.

Tedavisinin devam ettiğini belirten Akkan, darbecilerden şikayetçi olduğunu kaydetti.

- İkna girişimine ateşle karşılık vermişler

Gazi Ferit Akkan ise kardeşi ve babasıyla evden çıktıklarında darbe girişiminin ilk saatleri olduğunu dile getirdi.

Jandarma Genel Komutanlığı karargahı önüne geldiklerinde zırhlı araçlardaki askerleri ikna etmeye çalıştıklarını ancak kendilerine ateş edilerek karşılık verildiğini vurguladı.

İlk ateşte babasının vurulduğunu, iki kardeşinin yaralandığını aktaran Ferit Akkan, "Babama yetiştiğimde can çekişiyordu. Şehadet getirmesini istedim. İki kardeşimin vurulduğunu bilmiyordum. Hastaneye geldiğimizde vurulduklarını fark ettim. Sanıklardan şikayetçiyim." dedi.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

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