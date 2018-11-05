Şehit yakınları darbe sanıklarıyla yüzleşti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, olay tarihinde darbecilerce şehit edilenlerin yakınları ile 15 Temmuz gazileri müşteki olarak dinlendi.

Şehit Tevhit Akkan'ın eşi Edebiye Akkan, darbe girişiminin ilk saatlerinde eşi ve çocuklarının darbecilere karşı direnmek için Jandarma Genel Komutalığı Karargahına gittiğini, burada açılan ateş sonucu eşinin başından vurularak şehit olduğunu, iki oğlunun ise yaralandığını söyledi.

Müşteki Edebiye Akkan, darbe sanıklarından şikayetçi olduğunu, davaya katılmak istediğini sözlerine ekledi.

Şehidin oğlu 15 Temmuz gazisi Emrah Akkan da olay gecesi babasıyla evde bulundukları sırada kendisini arayan bir arkadaşının ağlayarak darbe yapıldığını söylediğini aktardı.

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "darbecilere karşı alanlara" çağrısı üzerine ağabeyi Nahit ve babası Tevhid Akkan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitmeye karar verdiklerini ifade etti.