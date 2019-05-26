Şehit yakınları iftarda buluştu

İSTANBUL (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kahraman polislerimiz ve askerlerimiz içeride ve dışarıda şehitlerimize kasteden ve vatan topraklarımıza göz diken ne kadar hain varsa onları çukurlarına ve inlerine gömüyor." dedi.

Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği, Yeşilköy'deki WOW Otel'de düzenlendiği iftar programında şehit yakınlarını buluşturdu.

Program, Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Burada konuşan Çavuşoğlu, bugün vatan topraklarında şehit ve gazilerin sayesinde özgürce yaşanıldığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığının çok şehit veren bir kurum olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "Dışişleri Bakanlığı olarak da içeride olduğu gibi dışarıda da hainlerin peşini bırakmıyoruz. PKK, YPG, DHKP/C ne kadar terör örgütü varsa nerede yaşarlarsa yaşasınlar onların ensesindeyiz." diye konuştu.

Şehitlerin kanını hiçbir zaman yerde bırakmayacaklarının altını çizen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Kahraman polislerimiz ve askerlerimiz içeride ve dışarıda şehitlerimize kasteden ve vatan topraklarımıza göz diken ne kadar hain varsa onları çukurlarına ve inlerine gömüyorlar. Hiçbir zaman şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. 15 Temmuz hain darbe gecesinde 251 şehit verdik ve içeride olduğu gibi dışarıda da FETÖ'cülere hesap sormak için tüm birimlerimizle beraber büyük bir gayret sarf ediyoruz. Bugün dış politikamızın önceliklerinden birisi de içeride olduğu gibi dışarıdaki hainlerle de mücadele etmektir. O hainleri ülkemize getirerek, adalete teslim etmektir. Bu mücadelemizi sonuna kadar süreceğiz."