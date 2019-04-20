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ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER ÇAMLICA CAMİ VE 15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANITI'NI GEZDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 18:26 | Son Güncelleme

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN İSTANBUL DHA Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Darülaceze Vakfı işbirliğinde düzenlenen "Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor" projesi kapsamında Sultanbeyli'de bulunan şehit yakınları, gaziler ve yaşlılar Çamlıca Cami ve 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı gezdi.

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN İSTANBUL DHA
Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Darülaceze Vakfı işbirliğinde düzenlenen "Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor" projesi kapsamında Sultanbeyli'de bulunan şehit yakınları, gaziler ve yaşlılar Çamlıca Cami ve 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı gezdi.
Sultanbeyli Kaymakamlığı ile Darülaceze Vakfı işbirliğiyle "Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor" projesi hayata geçirildi. Program kapsamında Sultanbeyli'de bulunan gazi, şehit yakınları ve yaşlılardan oluşan bir grup, Çamlıca Cami ile 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı gezdi. Gezi öncesinde Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, etkinliğe katılanlarla birlikte Üsküdar'da öğle yemeği yedi. Yemek sonrasında grup, ilk olarak Çamlıca Cami'ni gezdi. Gruba eşlik eden Sultanbeyli Müftü Yardımcısı Adem Genç, geziye katılanlara cami hakkında bilgi verdi. Camiyi gezen grup daha sonra 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na gitti. Burada, Kuran-ı Kerim okunurken 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar için dua edildi. Yapılan dua sonrasında gezi sona erdi.
Etkinlikle ilgili bilgi veren Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, "Projemiz, 'Sultanbeyli yaşlılara sahip çıkıyor'. Bu kaymakamlığımız ve Darülaceze Vakfı işbirliğinde yürüttüğümüz bir proje. Bu proje çerçevesinde bizleri büyüten, bugünlere getiren büyüklerimizle beraber oluyoruz. Onlarla İstanbul'umuzun dini, kültürel ve tarihi mekanlarını geziyoruz. Kaymakamlığımızda sohbet programları düzenledik. Bir çok tarihi, dini kültürel mekanı gezdik. Bu projeyi Darülaceze Vakfı ile birlikte yürütüyoruz. Onlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Yemekten detaylar
-Kaymakam Metin Kubilay röportaj
-Çamlıca Cami gezme ve cami hakkında bilgi alma
-15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret
-Kuran okunması ve dua edilmesi
-Genel ve detaylar

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