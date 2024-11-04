Şehit yakınları ve gaziler kayyum kararından memnun: Geçmiş dönemde ailelerimizi işten çıkarmıştır

Türkiye bugün güne Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandığı haberiyle merhaba dedi. 3 belediyenin başkanları görevden alınırken, yerlerine atanan isimler de belli oldu.

İçişleri Bakanlığı; Mardin Belediyesine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un, Batman Belediyesine Vali Ekrem Canalp'in, Halfeti Belediyesine ise Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu'nun kayyum olarak atandığını duyurdu.

Konuyla ilgili olarak birçok açıklama gelirken, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurlar Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz ile Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Kandemir ortak bir basın açıklaması yaptı.

"GEÇMİŞ DÖNEMDE ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİMİZİ İŞTEN ÇIKARMIŞTIR"

Bu kararın sonuna kadar arkasında olduklarını belirten Gündüz ve Kandemir, yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk Kobani davasında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aldığı ceza silahlı örgüt propagandası yapmak, silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından devam eden soruşturmalar kapsamında görevden uzaklaştırıldı. Ahmet Türk geçmiş dönemde Mardin Belediye Başkanı iken şehit ve gazi ailelerimizi işten çıkarmıştır. Yerine kayyum olarak atanan vatan, millet ve bayrak sevdalısı Valimiz Tuncay Akkoyun'un getirilmesi biz şehit ve gazi ailelerini çok memnun etmiştir.

"AHMET TÜRK DEVLET ALEYHİNE FAALİYETLERİ OLAN BİRİDİR"

Ahmet Türk terör sevici, teröristlerle kol kola gezen, terör propagandası yapıp devlet aleyhine faaliyetleri olan biridir. Halfeti Belediye Başkanı terörist başı bebek katili Murat Karayılan'ın yeğeni Mehmet Karayılan da silahlı terör örgütüne üye olması suçundan aldığı ceza hakkında yürütülen terör soruşturmasından görevden alındı yerine Halfeti Kaymakamını belediyeye kayyum olarak atandı. Devletimiz her zaman 18 yaşındadır arşiv tutar gün gelir hesap sorar"

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır