HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şehit yakınları ve gaziler kayyum kararından memnun: Geçmiş dönemde ailelerimizi işten çıkarmıştır

Şehit yakınları ve gaziler kayyum kararından memnun: Geçmiş dönemde ailelerimizi işten çıkarmıştır

04.11.2024 15:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanmış ve bu haber ülke gündeminin birinci başlığı olmuştu. İçişleri Bakanlığı tarafından yeni atamalar yapılırken, bu durum şehit yakınları ve gaziler tarafından olumlu karşılandı. Konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada, "Ahmet Türk geçmiş dönemde Mardin Belediye Başkanı iken şehit ve gazi ailelerimizi işten çıkarmıştır" denildi.

Şehit yakınları ve gaziler kayyum kararından memnun: Geçmiş dönemde ailelerimizi işten çıkarmıştır

Türkiye bugün güne Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandığı haberiyle merhaba dedi. 3 belediyenin başkanları görevden alınırken, yerlerine atanan isimler de belli oldu.

İçişleri Bakanlığı; Mardin Belediyesine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un, Batman Belediyesine Vali Ekrem Canalp'in, Halfeti Belediyesine ise Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu'nun kayyum olarak atandığını duyurdu.

iç görsel-Kurtarıldı

Konuyla ilgili olarak birçok açıklama gelirken, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurlar Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz ile Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Kandemir ortak bir basın açıklaması yaptı.

12

"GEÇMİŞ DÖNEMDE ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİMİZİ İŞTEN ÇIKARMIŞTIR"

Bu kararın sonuna kadar arkasında olduklarını belirten Gündüz ve Kandemir, yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk Kobani davasında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aldığı ceza silahlı örgüt propagandası yapmak, silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından devam eden soruşturmalar kapsamında görevden uzaklaştırıldı. Ahmet Türk geçmiş dönemde Mardin Belediye Başkanı iken şehit ve gazi ailelerimizi işten çıkarmıştır. Yerine kayyum olarak atanan vatan, millet ve bayrak sevdalısı Valimiz Tuncay Akkoyun'un getirilmesi biz şehit ve gazi ailelerini çok memnun etmiştir.

AW322223_01

"AHMET TÜRK DEVLET ALEYHİNE FAALİYETLERİ OLAN BİRİDİR"

Ahmet Türk terör sevici, teröristlerle kol kola gezen, terör propagandası yapıp devlet aleyhine faaliyetleri olan biridir. Halfeti Belediye Başkanı terörist başı bebek katili Murat Karayılan'ın yeğeni Mehmet Karayılan da silahlı terör örgütüne üye olması suçundan aldığı ceza hakkında yürütülen terör soruşturmasından görevden alındı yerine Halfeti Kaymakamını belediyeye kayyum olarak atandı. Devletimiz her zaman 18 yaşındadır arşiv tutar gün gelir hesap sorar"

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
şehit gazi Mardin Batman Halfeti Ahmet Türk kayyum
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret zammı için ezber bozdu! Herkes o rakamı konuşuyor ama...

Asgari ücret zammı için ezber bozdu! Herkes o rakamı konuşuyor ama...

Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e silahlı saldırı! Hayatını kaybetti

Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e silahlı saldırı! Hayatını kaybetti

8 oda, 4 salon, 4 banyolu lüks evini de satıyor! İşte Boğaz manzaralı evin fiyatı

8 oda, 4 salon, 4 banyolu lüks evini de satıyor! İşte Boğaz manzaralı evin fiyatı

Batman'da ortalık karıştı! Kayyuma karşı gelenler polise saldırdı: Onlarca kişi birbirine girdi

Batman'da ortalık karıştı! Kayyuma karşı gelenler polise saldırdı: Onlarca kişi birbirine girdi

Narin'den sonra Türkiye bir kez daha yasa boğuldu

Narin'den sonra Türkiye bir kez daha yasa boğuldu

Esenyurt'ta hareketli dakikalar! Belediye başkan yardımcıları görevden alındı... CHP'liler toplantıyı sokakta yaptı

Esenyurt'ta hareketli dakikalar! Belediye başkan yardımcıları görevden alındı... CHP'liler toplantıyı sokakta yaptı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Gülümseten Kasım'dan alabileceğiniz en iyi şey!

Gülümseten Kasım'dan alabileceğiniz en iyi şey!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.