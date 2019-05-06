Şehit yakınları ve gazilere Devlet Övünç Madalyası

Hatay’da, şehit yakınları ve gaziler için Devlet Övünç Madalyası ve Beratı töreni düzenlendi.

Hatay’ın Antakya ilçesinde 17 şehit yakını ve 7 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı düzenlenen törenle verildi. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adına 17 şehit yakını ve 7 gaziye Devlet Övünç Madalyalarını ve Beratını Hatay Valisi Rahmi Doğan verdi. Gerçekleşen törende duygu dolu anlar yaşandı.

Törenin ardından şehit yakınları ve gaziler, protokolle birlikte ramazanın ilk iftarını yaptı.

