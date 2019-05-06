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Şehit yakınları ve gazilere Devlet Övünç Madalyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 22:23 | Son Güncelleme

Hatay’da, şehit yakınları ve gaziler için Devlet Övünç Madalyası ve Beratı töreni düzenlendi.Hatay’ın Antakya ilçesinde 17 şehit yakını ve 7 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı düzenlenen törenle verildi.

Hatay’da, şehit yakınları ve gaziler için Devlet Övünç Madalyası ve Beratı töreni düzenlendi.

Hatay’ın Antakya ilçesinde 17 şehit yakını ve 7 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı düzenlenen törenle verildi. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adına 17 şehit yakını ve 7 gaziye Devlet Övünç Madalyalarını ve Beratını Hatay Valisi Rahmi Doğan verdi. Gerçekleşen törende duygu dolu anlar yaşandı.
Törenin ardından şehit yakınları ve gaziler, protokolle birlikte ramazanın ilk iftarını yaptı.

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