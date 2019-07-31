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Şehit yakınları ve gazilerin düğünleri ücretsiz yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 10:36 | Son Güncelleme

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Afyonkarahisar Düğün ve Toplantı Salonları İşletmecileri Derneği arasında, ’Şehit Yakınları ve Gazilerin Düğün Salonlarından Ücretsiz Yararlandırılması’ kapsamında hazırlanan işbirliği protokolü Vali Mustafa Tutulmaz’ın nezaretinde imzalandı.İmzalanan protokol kapsamında şehit çocukları ile gazi ve gazi çocukları Afyonkarahisar Düğün ve Toplantı Salonları İşletmecileri Derneği’ne üye olan işletmecilere ait düğün salonlarında evlilik, kına gecesi, nişan, düğün gibi etkinlikleri ücretsiz düzenleyecek.

Şehit yakınları ve gazilerin düğünleri ücretsiz yapılacak

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Afyonkarahisar Düğün ve Toplantı Salonları İşletmecileri Derneği arasında, ’Şehit Yakınları ve Gazilerin Düğün Salonlarından Ücretsiz Yararlandırılması’ kapsamında hazırlanan işbirliği protokolü Vali Mustafa Tutulmaz’ın nezaretinde imzalandı.
İmzalanan protokol kapsamında şehit çocukları ile gazi ve gazi çocukları Afyonkarahisar Düğün ve Toplantı Salonları İşletmecileri Derneği’ne üye olan işletmecilere ait düğün salonlarında evlilik, kına gecesi, nişan, düğün gibi etkinlikleri ücretsiz düzenleyecek. Protokol kapsamında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, şehit çocuğu, gazi ve gazi çocuklarının evlilik, kına gecesi, nişan gibi tören taleplerini toplayacak, talepler en az bir ay öncesinden dernek yönetimine bildirilecek. Protokole göre dernek yönetimi, İl Müdürlüğünden gelen taleplere en geç bir gün içerisinde yanıt verecek. Düğün yemeği hariç olmak üzere müzik, kamera çekimi, düğün pastası ve muhtelif ikramlar ücretsiz olarak sunulacak. 15 Ekim ile 15 Nisan tarihleri arasında İl Müdürlüğünden gelen taleplerin dernek tarafından hafta içi ve hafta sonu olmak üzere karşılanması hedefleniyor. 15 Nisan - 15 Ekim tarihleri arasındaki talepler ise Cuma günleri dahil olmak üzere hafta içi günlerde karşılanacak.

"Türkiye’de ilk olduğunu düşünüyoruz"
Afyonkarahisar Düğün ve Toplantı Salonları İşletmecileri Derneği Başkanı Şükrü Köken, dernek olarak şehit yakınlarının ve gazilerin yanlarında olduklarını belirterek, “Bu vatanı bizlere emanet bırakan şehitlerimizin evlatları ve gazilerimiz için dernek olarak ne yapabiliriz diye düşündük. Ortaya böyle bir protokol çıktı. Şehit çocuklarımız, gazilerimiz ve onların çocuklarının en özel ve en mutlu anlarında, çorbada bizim de tuzumuz olsun diyerek böyle bir protokolü il müdürlüğümüz ile birlikte hazırladık. Bu protokolün Türkiye’de ilk olduğunu düşünüyor, protokolün hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

"Türkiye’ye örnek olacak"
Protokol imza töreninde konuşan Vali Mustafa Tutulmaz bu protokolün Türkiye’ye örnek olacağını söyledi. Tutulmaz, “Şehitlerimizin evlatları, gazilerimiz onların çocukları bize emanettir. Onlar şehit olarak, gazi olarak bu vatanı bizlere emanet bıraktı. Onların emanetlerine her zaman sahip çıkacağız. Onların hatıralarını yaşatmaya gayret edeceğiz. Bu kapsamda onların hayatlarını kolaylaştırma noktasında elimizden ne gelirse yapacağız. Bu amaçla hazırlanarak imzalanan bu protokolün şehrimize hayırlar getirmesini diliyorum. Uygulama gerçekten çok güzel bir uygulama. Türkiye’ye örnek olacak bir uygulama. Şehitlerimizin çocukları, gazilerimiz ve onların çocuklarını unutmadıkları için Düğün ve Toplantı Salonları İşletmecilerimizi bu anlamlı davranışlarından dolayı kutluyorum. Arkadaşlarımız bu uygulamanın Türkiye’de bir ilk olduğunu belirttiler. Bu kapsamda bu güzel uygulamanın Afyonkarahisar’dan tüm Türkiye’ye yayılmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından ’Şehit Yakınları ve Gazilerin Düğün Salonlarından Ücretsiz Yararlandırılması’ kapsamında hazırlanan işbirliği protokolü taraflarca imzalanarak yürürlüğe girmiş oldu.
Protokol imza törenine Vali Mustafa Tutulmaz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan, Afyonkarahisar Düğün ve Toplantı Salonları İşletmecileri Derneği Başkanı Şükrü Köken ve dernek yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Şehit yakınları ve gazilerin düğünleri ücretsiz yapılacak

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