HABER

Şehit yakınlarından İHA ve TGRT Haber çalışanlarına tarafsızlık ödülü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 13:54 | Son Güncelleme

Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen yılın "Cesaret ve Tarafsız Haber Ödülü", İHA ile TGRT Haber çalışanlarına verildi.Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği binasında düzenlenen ödül törenine Dernek Başkanı Mütalip Çelik, Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Şeymus Özcan, İHA Diyarbakır Bölge Müdürü Abdulkerim Kantarcıoğlu, şehit yakınları, gaziler, dernek üyeleri ve davetliler katıldı.

Şehit yakınlarından İHA ve TGRT Haber çalışanlarına tarafsızlık ödülü

Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen yılın "Cesaret ve Tarafsız Haber Ödülü", İHA ile TGRT Haber çalışanlarına verildi.
Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği binasında düzenlenen ödül törenine Dernek Başkanı Mütalip Çelik, Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Şeymus Özcan, İHA Diyarbakır Bölge Müdürü Abdulkerim Kantarcıoğlu, şehit yakınları, gaziler, dernek üyeleri ve davetliler katıldı. Yılın "Cesaret ve Tarafsız Haber Ödülü" Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından kurumlar adına İHA Diyarbakır Bölge Müdürü Kantarcıoğlu’na takdim edildi.
Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mütalip Çelik, yaptığı ilkeli ve tarafsız haberleri ile vatanın bölünmez bütünlüğüne verdiği destekten dolayı İHA ve TGRT Haber çalışanlara ödül verildiğini söyledi.
Kantarcıloğlu ise, ödülü İHA ve TGRT Haber çalışanları adına almanın onurunu yaşadığını ifade etti.

PARTNER'Susamam' ile salladılar'Susamam' ile salladılar
İmamoğlu'ndan Soylu'nun açıklamalarına yanıtİmamoğlu'ndan Soylu'nun açıklamalarına yanıt
HDP önünde eylem yapan aile sayısı 14’e yükseldiHDP önünde eylem yapan aile sayısı 14’e yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

Haberi Trump duyurdu! 'Tüm görüşmeleri durdurdum'

Haberi Trump duyurdu! 'Tüm görüşmeleri durdurdum'

Murat Yıldırım'dan 'Kim Milyoner Olmak İster' kararı

Murat Yıldırım'dan 'Kim Milyoner Olmak İster' kararı

Susamam' paylaşımı! 'İlham alın daha cesur olun'

Susamam' paylaşımı! 'İlham alın daha cesur olun'

Süleyman Soylu'dan İstanbul için 'kayyum' açıklaması!

Süleyman Soylu'dan İstanbul için 'kayyum' açıklaması!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dİyarbakır'daki HDP önünde annelerin oturma eyleminde gerginlik!

Annelerin oturma eyleminde gerginlik!

Son dakika: İTÜ mezunu Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

İTÜ mezunu gencin öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

Son dakika: Özel Harekat Müdürü Tufan Kansuva'yı şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı açıkladı! Şehit Müdürünün kanı yerde kalmadı

FETÖ'cü kurmay albay Erkan Öktem'in sahte imzalı 'darbe' mesajı ortaya çıktı

FETÖ'cü albaydan bağlı birliklere 'darbe' emirlerine uyun mesajı

Ayvalık'ta Sahil Güvenlik şüphe üzerine durdurdu! Yakalandılar

Şüphe üzerine durdurdu! Yakalandılar

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.